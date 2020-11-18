Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" dedi.

Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Koca, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde üniversiteler ve özel yatırımcıların da rol almakla birlikte hizmetin büyük bir kısmının bakanlık teşkilatınca yürütüldüğünü söyledi. Koca, 934'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşuyla hizmet verildiğini belirtti.

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Bir milyon 100 bini aşan sağlık çalışanı ile kaliteli sağlık hizmeti sunmanın uğraşı içinde olduklarını belirten Koca, "Tüm insan gücü planlamalarımıza rağmen hekim sayımızda OECD ülkelerine göre geride olduğumuzu biliyoruz. Başta hekimler olmak üzere sağlık personelinde hızlı bir artış göstermemize rağmen açığımızın bir süre daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Sağlık personelinin yurt içinde dengeli dağılımını sağlamak için uğraş veriyoruz. 2002 yılında uzman hekim başına düşen nüfus açısından en yüksek ve en düşük il arasında 13 kat fark var iken bugün bu fark 2 kata inmiştir. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın sağlık talebi için seyahat etme zorunluluğunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Sağlık kuruluşlarımızda vuku bulan şiddet eylemleri içimizi acıtıyor. 15 Nisan 2020 tarihinde TBMM’de tüm partilerin mutabakatıyla kabul edilen kanuni düzenlemeyle, sağlıkta şiddetle mücadelenin etkinliği artırılmıştır. Ancak görüyoruz ki bu düzenleme istediğimiz bir seviyede olay sayısını azaltmamıştır. Şiddetle mücadelemize çok yönlü olarak devam etme kararlılığındayız" dedi.

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"Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti"

Bakan Koca, Türkiye'de Covid-19 vakalarının baş göstermeden önce gerekli risk ve kriz yönetimi önlemlerini almaya başladıklarını, ocak ayı içinde Operasyon Merkezinin kurulduğunu, Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu söyledi.

"Virüs adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti"

Bakan Koca, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise bir milyon 326 bini geçti. Halihazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken, eylülde günlük vaka neredeyse 4'e katlanarak 300 bini buldu. Son bir ay içinde yüzde 100’lük bir artışla kasım ayında günlük vaka sayısı 661 bine ulaştı. Yine nisan ayında günde 8 bin 500 kişi bu hastalıktan ölürken, içinde bulunduğumuz kasım ayında günlük ortalama ölüm sayısı 10 bini aştı. Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine ve hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı" diye konuştu.

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"Radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur"

Bakan Koca, koronavirüs artışının bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti: