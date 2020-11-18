İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayımladı: Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında restoranlar kapanıyor mu?

Son zamanlarda yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarının ardından toplanan Bilim Kurulu'ndan somut tedbirlerin alınması yönünde karar çıkmıştı.

Bu tavsiyenin ardından düzenlenen kabine toplantısından ise beklenen yeni koronavirüs yasakları geldi. Koronavirüse yönelik alınacak yeni önlemleri ise toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından çok sayıda kişi 'Lokantalar, pastaneler, kafeler ve restoranlar kapanıyor mu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs genelgesi yayımlanırken pastanelerin, kafelerin, lokantaların ve restoranların yeni çalışma saatleri duyuruldu.

Peki, restoranlar, pastaneler, lokantalar ve kafeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve hafta sonu açık olacak mı?

İşte, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesi ve kafe ile restoranların yeni açılış kapanış saati 2020.

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KORONAVİRÜS Diyarbakır'da yasak olan taziyeyi güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırı: Biri başhekim, 3 yaralı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS GENELGESİ

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

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Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

GÜNDEM İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge

RESTORAN VE KAFELERİN YENİ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

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İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yemeiçme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.