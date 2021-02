Hollanda başkonsolosu sağlık sistemimizi öve öve bitiremedi: Türkiye bu işi çok iyi yapıyor

Türkiye'nin aşılamadaki başarısına bir övgü de Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis'ten geldi. Bolhuis, ülkesi Hollanda'da annesinin aşılanma süreciyle ilgili yaşadığı sıkıntıları Twitter hesabından paylaştı. Annesinin koronavirüs aşısının ilk dozunu yeni yaptırabildiğini belirten Hollanda İstanbul Başkonsolosu, hava koşulları nedeniyle aşıya erişebilmek için şehir değiştirdiğini söyledi.

Finally my dear mother (91) got her 1st #vaccination in NL. Delayed before because of ‘weather conditions’ she had to drive to another province (60km). Turkey is doing much better. pic.twitter.com/pBicz8OByL — Bart van Bolhuis (@BartvanBolhuis) February 26, 2021

Türkiye ile Hollanda'yı kıyasladı

Ülkesinde yaşadığı aşılama sorununa değinen Bolhuis, Hollanda'yla Türkiye'yi kıyasladı. "Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor" ifadelerini kullanan başkonsolos şu ifadeleri kullandı: "Sonunda annem (91) ilk aşısını (Hollanda)'da oldu. Daha önce hava koşulları nedeni ile ertelendiği için 60 km uzaktaki başka bir ile gitmek zorunda kaldım. Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor."

