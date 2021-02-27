Koronavirüs Hollanda başkonsolosu sağlık sistemimizi öve öve bitiremedi Türkiye bu işi çok iyi yapıyor
DÜNYA

Hollanda başkonsolosu sağlık sistemimizi öve öve bitiremedi: Türkiye bu işi çok iyi yapıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında sağlık sistemiyle parmak ısırtan Türkiye'ye bir övgü de Hollanda'dan geldi. Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, annesinin aşılanma sürecinde yaşadığı sorunları paylaştı. Bolhuis, Türkiye'yi örnek göstererek, "Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'nin aşılamadaki başarısına bir övgü de Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis'ten geldi. Bolhuis, ülkesi Hollanda'da annesinin aşılanma süreciyle ilgili yaşadığı sıkıntıları Twitter hesabından paylaştı. Annesinin koronavirüs aşısının ilk dozunu yeni yaptırabildiğini belirten Hollanda İstanbul Başkonsolosu, hava koşulları nedeniyle aşıya erişebilmek için şehir değiştirdiğini söyledi.

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Türkiye ile Hollanda'yı kıyasladı

Ülkesinde yaşadığı aşılama sorununa değinen Bolhuis, Hollanda'yla Türkiye'yi kıyasladı. "Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor" ifadelerini kullanan başkonsolos şu ifadeleri kullandı: "Sonunda annem (91) ilk aşısını (Hollanda)'da oldu. Daha önce hava koşulları nedeni ile ertelendiği için 60 km uzaktaki başka bir ile gitmek zorunda kaldım. Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor."

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