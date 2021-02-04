Belçika Başkonsolosu Dickschen’den Türkiye’ye övgü: Sağlık sisteminiz çok güçlü

Belçika Başkonsolosu Serge Dickschen Beyoğlu Belediyesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile makamında bir araya gelen Başkonsolos Dickschen, pandemi döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Başkonsolostan Türkiye’deki sağlık sistemine övgü

Yıldız, pandemi dönemindeki çalışmalar hakkında bilgi isteyen başkonsolosa; hükümet, valilik ve yerel yönetimler bazındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Filyasyon ekibi çalışmaları, lojistik ve ulaşım destekleri hibeler ve sağlık sistemi hakkında da detaylı bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, Başkonsolos Dickschen Türkiye’deki sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu ve bunu bizzat tecrübe ettiğinin söyledi.

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