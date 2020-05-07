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Koronavirüs İngilterede yaşlıların ihtiyacına Türk yardımseverler koşuyor
DÜNYA

İngiltere'de yaşlıların ihtiyacına Türk yardımseverler koşuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile İngiltere’de Türk STK’ları, koronavirüs pandemisinden dolayı evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
İngiliz yaşlıların yardımına Türk STK'ları ve YTB koşuyor.
İngiliz yaşlıların yardımına Türk STK'ları ve YTB koşuyor.

YTB ve Türk STK’ları işbirliğinde dünyanın dört bir yanında salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olunarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor. Türk dernekleri tarafından kurulan atölyelerde üretilen maske ve önlükler de vatandaşlara ulaştırılarak, çevre hastane ve bakım evlerine bağışlanıyor.

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Program çerçevesinde İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) UK ve İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, YTB desteği ile ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları bin adet yardım kolisini dağıtmaya başladı.

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  • İçinde gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı koliler Ramazan boyunca evden çıkamayan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere yardıma muhtaç ailelere ulaştırılacak.
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