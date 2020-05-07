İngiltere'de yaşlıların ihtiyacına Türk yardımseverler koşuyor

YTB ve Türk STK’ları işbirliğinde dünyanın dört bir yanında salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olunarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor. Türk dernekleri tarafından kurulan atölyelerde üretilen maske ve önlükler de vatandaşlara ulaştırılarak, çevre hastane ve bakım evlerine bağışlanıyor.

KORONAVİRÜS İngilizler yardım almak için Türkiye'ye geldi

KORONAVİRÜS Türkiye’ye minnettarız: Örnek bir dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi

Program çerçevesinde İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) UK ve İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, YTB desteği ile ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları bin adet yardım kolisini dağıtmaya başladı.

KORONAVİRÜS Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor