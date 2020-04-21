İngilizler yardım almak için Türkiye'ye geldi

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'ye, Türkiye'den yardım eli uzatıldı. 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkeye geçtiğimiz haftalarda iki kez toplamda 84 ton uçak dolusu bez ve N95 maske ile tulum gönderilmişti.Ancak İngilizlerin doğru planı yapamaması ve bürokrasiyi aşamaması nedeniyle beklemeye geçti.
Malzemelerin yüklenmesini bekliyorlar
Gönderilen yardımları havaalanından alıp hastanelere dağıtma konusunda doğru planı yapamayan İngilizler Türkiye'ye geldi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Airbus A400M tipi uçak, havalimanının park yerinde bekliyor. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere’ye gitmek için havalanacak.