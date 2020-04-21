Koronavirüs İngilizler yardım almak için Türkiyeye geldi
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İngilizler yardım almak için Türkiye'ye geldi

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan çok sayıda Avrupa ülkesine yardım gönderen Türkiye İngiltere'ye de destek olmuştu. Ancak İngilizler, gönderilen yardımları havaalanından alıp hastanelere dağıtma konusunda doğru planı yapamadı ve sevkıyat aksamıştı. Yardımlar bürokrasiye takılınca, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Haber Merkezi DHA
İngilizlere ait askeri uçak, yardım malzemelerinin yüklenmesi için İstanbul Havalimanı'nda bekliyor.
İngilizlere ait askeri uçak, yardım malzemelerinin yüklenmesi için İstanbul Havalimanı'nda bekliyor.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'ye, Türkiye'den yardım eli uzatıldı. 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkeye geçtiğimiz haftalarda iki kez toplamda 84 ton uçak dolusu bez ve N95 maske ile tulum gönderilmişti.Ancak İngilizlerin doğru planı yapamaması ve bürokrasiyi aşamaması nedeniyle beklemeye geçti.

Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
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Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.İngiltere'ye Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tıbbi yardım taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalktı.

Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım
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Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım

Malzemelerin yüklenmesini bekliyorlar

Gönderilen yardımları havaalanından alıp hastanelere dağıtma konusunda doğru planı yapamayan İngilizler Türkiye'ye geldi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Airbus A400M tipi uçak, havalimanının park yerinde bekliyor. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere’ye gitmek için havalanacak.

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini aştı
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İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini aştı
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