Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti Türkiye Filistine tıbbi yardım gönderiyor
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor

Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan onlarca ülkenin ihtiyacını karşılayan Türkiye, bu kez Filistin'e yardım eli uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Batı Şeria ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek uçağın hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Dünyanın dört bir yanına tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı, bu kez Filistin'deki Müslümanlar için havalanacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu akşam Filistin'e tıbbi malzeme gönderileceğini söyledi.

ABD'ye ikinci yardım uçağı Ankara'dan havalandı
KORONAVİRÜS
ABD'ye ikinci yardım uçağı Ankara'dan havalandı

"Türkiye kara gün dostudur"

Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur." ifadelerini kullandı.

İngilizler Türkiye'ye minnettar: Bakanlar tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti
KORONAVİRÜS
İngilizler Türkiye'ye minnettar: Bakanlar tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur."

ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
FOTOĞRAF 12
Title
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri 28 Nisan’da yapılan ilk sevkiyatın ardından ABD’ye gönderilmek üzere ikinci defa hareket etti.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yapılacak yardım kapsamında açıkladığı 500 bin adet ameliyat maskesi, 4 bin adet koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 adet koruyucu gözlük, 500 şeffaf yüz maskesi ve 400 adet N95 maskenin bir kısmı yardım malzemeleri taşıyan ilk uçağa sığmadığı için ikinci bir sevkiyat düzenlendi. Yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağına malzeme yüklemesi sabah saatlerinde başladı.
Title
Malzemelerin yüklenmesinin ardından uçak Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan TSİ 10.13’de hareket etti. Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD’ye gönderilen yardım uçağında ameliyat maskesi, koruyucu giysi, dezenfektan, koruyucu gözlük, şeffaf yüz maskesi ve N95 maske bulunuyor.
Title
Yardım uçağına yüklenen malzemelerin üzerinde ise diğer ülkelere de gönderilen yardım malzemelerinin üzerinde olduğu gibi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, “Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle” ifadeleri yer aldı. C-130 tipi askeri kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklendiği sırada ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’la birlikte bir ziyaret gerçekleştirerek faaliyetleri yerinde inceledi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.


Abone Ol Google News
Türkiye Filistine yardım gönderiyor

Türkiye Filistin'e yardım gönderiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi bu akşam sevk edilecek.
Korona gündemine güzel haber arası

Korona gündemine güzel haber arası

Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca sağlığına kavuştu.
Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Nefes kesen hava harekatının görüntüleri ortaya çıktı.
Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Tarihi projeye <br>rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
ABD'de facia

ABD'de facia

​Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü.

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

​Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
ABD'ye ikinci sevkiyat

ABD'ye ikinci sevkiyat

Türkiye'den koronavirüsün merkez üssüne yeni yardım uçağı.
Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Koronayı yenen doktor immün plazmayla hastasını kurtardı.
Talep patlaması<br>fiyatları vurdu

Talep patlaması
fiyatları vurdu

Sebze-meyve fiyatlarında artış yaşanıyor.
Dünya umutlu

Dünya umutlu

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. ​
15 hazirana <br>kadar uzatıldı

15 hazirana
kadar uzatıldı

​Hak kaybı yaşanmaması için yeni karar.
Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıklar düşüyor

Balkanlar'dan gelen sağanak etkili olacak.
Kanımı <br>sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.