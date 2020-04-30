Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor
Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan onlarca ülkenin ihtiyacını karşılayan Türkiye, bu kez Filistin'e yardım eli uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Batı Şeria ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek uçağın hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur" ifadelerini kullandı.
Dünyanın dört bir yanına tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı, bu kez Filistin'deki Müslümanlar için havalanacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu akşam Filistin'e tıbbi malzeme gönderileceğini söyledi.
"Türkiye kara gün dostudur"
Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.
Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur."