Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor

Dünyanın dört bir yanına tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı, bu kez Filistin'deki Müslümanlar için havalanacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu akşam Filistin'e tıbbi malzeme gönderileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS ABD'ye ikinci yardım uçağı Ankara'dan havalandı

"Türkiye kara gün dostudur"

Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.



Türkiye kara gün dostudur.

İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 30, 2020





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur."

FOTOĞRAF 12 Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri 28 Nisan’da yapılan ilk sevkiyatın ardından ABD’ye gönderilmek üzere ikinci defa hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yapılacak yardım kapsamında açıkladığı 500 bin adet ameliyat maskesi, 4 bin adet koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 adet koruyucu gözlük, 500 şeffaf yüz maskesi ve 400 adet N95 maskenin bir kısmı yardım malzemeleri taşıyan ilk uçağa sığmadığı için ikinci bir sevkiyat düzenlendi. Yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağına malzeme yüklemesi sabah saatlerinde başladı. Malzemelerin yüklenmesinin ardından uçak Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan TSİ 10.13’de hareket etti. Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD’ye gönderilen yardım uçağında ameliyat maskesi, koruyucu giysi, dezenfektan, koruyucu gözlük, şeffaf yüz maskesi ve N95 maske bulunuyor. Yardım uçağına yüklenen malzemelerin üzerinde ise diğer ülkelere de gönderilen yardım malzemelerinin üzerinde olduğu gibi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, “Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle” ifadeleri yer aldı. C-130 tipi askeri kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklendiği sırada ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’la birlikte bir ziyaret gerçekleştirerek faaliyetleri yerinde inceledi. ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti. BiP'te paylaş

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