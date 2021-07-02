İran'dan 12 ülke için önemli karar: Girişler yasaklandı

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, Kovid-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü bazı ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak girişlerin yasaklanması kararı aldı.

Karara göre; Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacak.

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Geçtiğimiz günlerde İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi" açıklamasında bulunmuştu. Testlerin incelenmek üzere başkent Tahran'a gönderildiğini aktaran Kelyan, "Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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