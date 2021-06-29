Koronavirüs İranda ilk kez koronavirüsün Delta varyantı görüldü
DÜNYA

İran'da ilk kez koronavirüsün Delta varyantı görüldü

İran'da 10'dan fazla kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
İranda ilk kez koronavirüsün Delta varyantı görüldü
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi" dedi.

Testlerin incelenmek üzere başkent Tahran'a gönderildiğini aktaran Kelyan, "Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

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