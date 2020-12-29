Koronavirüs İran ürettiği aşı "COVIRAN Bereket"i ilk defa insan üzerinde test etmeye başladı
DÜNYA

İran ürettiği aşı "COVIRAN Bereket"i ilk defa insan üzerinde test etmeye başladı

İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği yerli aşı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denedi. Aşıyı geliştiren bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü kişi oldu. Geliştirilen aşı bugün 3 kişiye daha vurulacak ve sonraki günlerde gönüllü olan 56 kişi üzerinde aşamalı olarak uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Tayyibe Muhbir'e uygulanan aşının şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediği ifade edildi.
Tayyibe Muhbir'e uygulanan aşının şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediği ifade edildi.

İran yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği yerli aşı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denedi.

İranlı bilim adamlarının geliştirdiği "COVIRAN Bereket" aşısı, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, ilk defa insan üzerinde uygulandı.

Geliştirdiler ve ilk kendilerine uyguladılar

Aşıyı geliştiren bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü kişi oldu. Geliştirilen aşı bugün 3 kişiye daha vurulacak ve sonraki günlerde gönüllü olan 56 kişi üzerinde aşamalı olarak uygulanacak.

Aşının birinci günün ardından 14'üncü günde ikinci defa vurulacağı ve son aşama olan 28'inci günde de son dozun vücuda enjekte edileceği açıklandı. Şu ana kadar 65 bin kişinin aşıyı vurulmak için gönüllü olduğu belirtildi.

Tayyibe Muhbir'e uygulanan aşının şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediği ifade edildi.

Abone Ol Google News
Yılın hekimine acı veda

Yılın hekimine acı veda

Cenazede gözyaşları sel oldu...
AYMden Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.
Mutabakat sağlandı

Türkiye ve Rusya ortak aşı geliştirmek için anlaştı.

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Tüm risklere göğüs gerdi

Tüm risklere göğüs gerdi

​Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı.
Pes dedirten<br>görüntüler

Pes dedirten
görüntüler

​Vaka sayısı yüzde 60 düştü, insanlar sokaklara döküldü.
Doğalgazda kritik yıl

Doğalgazda kritik yıl

​Uzmanlar yüzde 40'lık indirimi işaret ediyor.

Beyoğlu'nda<br>korkunç olay

Beyoğlu'nda
korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Emlak ve MTV<br>tutarları belli oldu

Emlak ve MTV
tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.