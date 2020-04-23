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Koronavirüs İrandan Trumpın vur emrine yanıt ABD önce Orta Doğudaki kendi askerlerini koronavirüsten kurtarsın
DÜNYA

İran’dan Trump’ın 'vur' emrine yanıt: ABD önce Orta Doğu’daki kendi askerlerini koronavirüsten kurtarsın

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Şikarçi, ABD’nin diğer ülkeleri tehdit etmek yerine Orta Doğu’daki kendi askerlerini koronavirüsten kurtarması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi.
İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi.

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi’den ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına "vur emri" verdiğini belirtmesinin ardından açıklama geldi.

General Şikarçi ABD’nin kendi askerlerini koronavirüsten kurtarması gerektiğini ifade ederek, "ABD diğer ülkeleri tehdit etmek yerine Orta Doğu’daki kendi askerlerini koronavirüsten kurtarsın. İran Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı gibi askerlerini bölgeden çıkartarak koronavirüsten etkilenen kendi halkına yardıma göndersin" dedi. ABD’nin koronavirüsten en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Şikarçi, "ABD’li yetkililer önce kendi halkları ve kendileri için çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.

  • Dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken koronavirüsün merkezi haline gelen ABD’de Başkan Donald Trump, Basra Körfezi’nde gerilimi artıracak bir açıklama yaparak, "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Basra Körfezinde bulunan ABD Donanmasına bağlı Beşinci Filo tarafından 16 Nisan’da yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak gemileri taciz ettiği bildirilmişti.

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