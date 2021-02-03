Koronavirüs İtalyadaki Oniferi kentinde koronavirüse yakalanmak yasaklandı
DÜNYA

İtalya'daki Oniferi kentinde koronavirüse yakalanmak yasaklandı

İtalya'nın Sardunya bölgesindeki Oniferi kentinin belediye başkanı Piras, sağlık personeli yokluğu nedeniyle kent sakinlerinin koronavirüs yakalanmalarını ve ilaç taleplerini yasakladı.

Haber Merkezi Diğer
​İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, gün içinde 7 bin 925 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu.
​İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, gün içinde 7 bin 925 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu.

İtalya'nın Sardunya bölgesindeki Oniferi kentinin belediye başkanı, sağlık personeli yokluğu nedeniyle kent sakinlerinin Covid-19'a yakalanmalarını yasakladı.

  • Sputnik’in haberine göre İtalya'nın Sardunya bölgesindeki Oniferi kentinin belediye başkanı Stefania Piras, pratisyen hekim bulma umudunu yitirince kent sakinlerinin yeni tip corona virüse yakalanmalarının yasaklandığı bir talimat yayınladı.

İtalya'nın önde gelen ajanslarından AGI'nin aktardığına göre Belediye Başkanı Piras, yayınladığı talimatın birer kopyasını eyaletin başkenti Nauro'nun valisi, bölgesel sağlık departmanı ve Sardunya bölgesel hükümetine bağlı sağlık müfettişine gönderdi.

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Ülkede koronavirüs vakası ne durumda?

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, gün içinde 7 bin 925 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Vaka sayısı bir önceki güne göre daha düşük çıkarken, son 24 saatte yapılan yaklaşık 70 bin testin önceki günlere göre daha az olması dikkati çekti.
  • Şu an İtalya'da Covid-19 tanısıyla tedavi görenlerin sayısı 447 bin 598. Son 24 saatte 13 bin 975 kişi iyileşti, 329 hasta hayatını kaybetti.

Böylece salgının başından bu yana enfekte olan toplam 2 milyon 560 bin 957 kişiden 2 milyon 24 bin 523 kişi iyileşti, 88 bin 845 kişi yaşamını yitirdi.

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