İtalya'da kan donduran olay: Doktor yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

İtalya'da yaşanan kan donduran olay, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin kendi aralarında yaptıkları WhatsApp mesajlarından ortaya çıktı. Koronavirüs vakalarının en üst seviyeye çıktığı mart ayında, Dr. Carlo Mosca'nın yoğun bakımda başka hastalara yer açmak için tedavi gören 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti isimli iki kişiye yüksek dozda anestezi ilacı verip öldürdüğü belirlendi.

İnfial yaratan olayın belirlenmesinin ardından Mosca tutuklanırken, daha sonra ev hapis cezasına çevrildi.

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Hemşireler: "Yardım etmedik"

Hemşireler, doktor hakkında soruşturma açıldığını duyunca "Entübe olmayan iki hastaya anestezi ilacı vererek öldürdüğünden şüphe ettik, o nedenle yardım istediğini kabul etmedik" ifadelerinde bulundu.

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