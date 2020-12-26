Pfizer-BioNTech’in ürettiği koronavirüs aşısının ilk kısmı İtalya’ya ulaştı



Dünya genelinde Covid-19 salgını ile mücadele devam ederken, birçok ülke aşı sevkiyatlarına devam ediyor. Dün İtalya sınırından giriş yapan Pfizer-Biontech Covid-19 aşısının 9 bin 750 dozluk ilk sevkiyatı, güvenlik güçlerinin eşliğinde başkent Roma’da bulunan Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Ensütitüsü’ne ulaştı.

Huzurevi hemşiresine yapılacak



İtalya’da yarın ilk Covid-19 aşısının vurulması beklenirken, ilk aşı Spallanzi Enstitüsü’nde 29 yaşındaki huzurevi hemşiresi Claudia Alivernini’ye yapılacak. Enstitü’ye ulaşan aşıların bir kısmı ise Pratica di Mare Askeri Havaalanı’na nakledildi. Aşılar buradan ülkedeki 21 farklı noktaya dağıtılması planlanıyor.

OYNAT 00:00 İtalya'da yaşayan Türk Yeni Şafak'a anlattı: Önce ciddiye almadık şimdi rakamlar durmak bilmiyor Yaklaşık 3 yıldır İtalya'nın Milano şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Türkiye vatandaşı Murat Bayramoğlu, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs tehdidini yenisafak.com Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı. İtalya'da sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çeken Bayramoğlu, hastalık halinde dahi virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirtti. Türkiye'ye ve Türk halkına uyarılarda bulunan Bayramoğlu, 'Biz en başında bu işi ciddiye almadık. Türkiye'dekiler virüsün bir anda kontrolden çıkacağını tasavvur edemiyor. Biz de öyleydik. Okullar tatil oldu. Gezmeye gittik. Sonra her yer kapatıldı. 'Nasıl ya' dedik. Şimdi rakam durmak bilmiyor.Şimdi ise her gün artan sayılarda ölüm haberi geliyor. Çok geç kalmadan önlemler alınmalı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İtalya, Covid-19 aşısı programının ilk etabında 1 milyona yakın sağlık çalışanın 2021 Ocak ayı içerisinde aşılanmayı planlıyor. Aşılamada acil ve yoğun bakım servisleri ile hastanelerin enfeksiyon bölümlerinde çalışanlara öncelik verilecek.

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Bir sonraki aşamada ise huzurevlerinde kalan yaşlılar aşılanacak. İlk etabın tamamlanmasının ardından aşılamalar yaş ve risk gruplarına göre yapılmaya devam edecek.



Son 24 saatte 10 bin 407 yeni vaka



İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 81 bin 285 testte 10 bin 407 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 2 milyon 38 bin 759’a ulaştığı aktarıldı.

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Toplam can kaybı 71 bin 620

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 261 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 71 bin 620’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 89 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 580 bin 941’e gerilediğini ifade etti.

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Yoğun bakım yatakları kısmen boşaldı



İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 2’sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 582’ye düştüğünü duyurdu.