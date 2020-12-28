İtalya’da cemaate aynı kadehten şarap içiren rahibin Kovid-19 olduğu ortaya çıktı

İtalya'da Kovid-19 pozitif olan bir rahibin, Komünyon ayininde cemaate aynı kadehten şarap içirdiğinin ortaya çıkmasın ardından kilise kapatıldı.

Başka bir rahibin sosyal medya hesabında yayınladığı ve daha sonra sildiği görüntülerde, cemaat üyelerinin, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek, Komünyon ayini ritüellerine göre rahibin elindeki şarap kadehinden bir yudum aldığı görülüyor.

Ayine katılanlara ulaşılmaya çalışılıyor

Rahip karantinaya alınırken, sağlık yetkilileri, görüntülerin ardından ayinde bulunan cemaat üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

KORONAVİRÜS İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 887 kişi öldü