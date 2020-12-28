Koronavirüs İtalyada cemaate aynı kadehten şarap içiren rahibin Kovid-19 olduğu ortaya çıktı
DÜNYA

İtalya’da cemaate aynı kadehten şarap içiren rahibin Kovid-19 olduğu ortaya çıktı

İtalya’da bir rahibin, Komünyon ayininde cemaate aynı kadehten şarap içirmesinin ardından yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ayinin yapıldığı katedral kapatılırken, sağlık yetkilileri ayinde bulunan cemaat üyelerine ulaşmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi Diğer
Ayinden görüntü.
Ayinden görüntü.

İtalya'da Kovid-19 pozitif olan bir rahibin, Komünyon ayininde cemaate aynı kadehten şarap içirdiğinin ortaya çıkmasın ardından kilise kapatıldı.

Başka bir rahibin sosyal medya hesabında yayınladığı ve daha sonra sildiği görüntülerde, cemaat üyelerinin, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek, Komünyon ayini ritüellerine göre rahibin elindeki şarap kadehinden bir yudum aldığı görülüyor.

Ayine katılanlara ulaşılmaya çalışılıyor

Rahip karantinaya alınırken, sağlık yetkilileri, görüntülerin ardından ayinde bulunan cemaat üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

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