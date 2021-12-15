Koronavirüs Koronavirüs pozitif vakalar 17 kamera ile takip altında
TÜRKİYE

Koronavirüs pozitif vakalar 17 kamera ile takip altında

Bilecik’e bağlı 630 nüfuslu bir köyde, 17 hanedeki 27 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktı. Vakaların daha da artmaması ve temaslı kişilerin birbirlerine gitmemesi için köy muhtarı 24 saat güvenlik kameralarından köyü izliyor.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüs pozitif vakalar 17 kamera ile takip altında
Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş.

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Küplü Köyü’nde, yaşanan bir cenaze sonrası 17 hanede 27 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktı.

  • Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, vakaların daha artmaması temaslı ve pozitif vakaların dışarı çıkmaması köye güvenlik amacıyla kurduğu 17 güvenlik kamarasından köyü izliyor. Bu sayede geçtiğimiz gün Koronavirüs (Covit-19) testinin pozitif olmasına rağmen köyde fırına ekmek almaya çıkan bir şahsı tespit eden muhtar, günde 3 defa da sokak aralarında devriye geziyor.

Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş.
Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş.

"Koronavirüslüleri ve köyü komple takip edebiliyorum"

Muhtar Hüseyin Demirbaş, "Köy genelinde toplam 17 kamera var, 8 tanesi sokak aralarında, 6 tanesi camide, 3 tanesi köy girişinde. Buradan köyü komple takip edebiliyorum. Koronavirüslüleri de buradan takip ediyorum. Yani dışarı çıktıklarında anından yetkililere haber veririm. Geçen Hasan arkadaşımız fırına ekmek almaya gelmiş, onu buradan gördüm hemen ebeyi aradım. Dedim böyle böyle bu arkadaşımız koronavirüslüydü. Hemen kendisini aradım. Yanına gittim, bilinçsiz bir şekilde ekmek almaya gelmiş. Tekerrür etmeyeceğini söyledi. Evine gönderdim" dedi.

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