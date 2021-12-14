Koronavirüs DSÖ Omicronun 77 ülkede görüldüğünü açıkladı Daha önce görmediğimiz oranda yayılıyor
DÜNYA

DSÖ Omicron'un 77 ülkede görüldüğünü açıkladı: Daha önce görmediğimiz oranda yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün Omicron varyantının 77 ülkede tespit edildiğini bildirdi. Ghebreyesus, "Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
DSÖ Omicronun 77 ülkede görüldüğünü açıkladı: Daha önce görmediğimiz oranda yayılıyor
(Arşiv)

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının son durumuna yönelik basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

"HAFİFE ALINMAMALI"

İnsanların Omicron'u hafife almasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Omicron'un hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.

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Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı. Ülkeler arasında koronavirüs aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.

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Ghebreyesus, "Eğer eşitsizliği sonlandırırsak salgını sonlandırırız. Eğer eşitsizliğin devam etmesine izin verirsek salgının devam etmesine izin vermiş oluruz" diye konuştu.

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