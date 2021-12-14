Koronavirüs Pfizerdan Omicron varyantı açıklaması Koronavirüs hapı işe yarıyor mu?
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Pfizer’dan Omicron varyantı açıklaması: Koronavirüs hapı işe yarıyor mu?

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, antiviral ilacı Paxlovid'in, Omicron varyantına karşı hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Pfizer’dan Omicron varyantı açıklaması: Koronavirüs hapı işe yarıyor mu?
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdiği antiviral hapı Paxlovid'in, yeni tespit edilen Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, hapın Omicron varyantına karşı hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 etkili olduğu belirtildi.

YÜZDE 89 ETKİLİ

Pfizer, ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını bildirmişti. ABD yönetimi, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayı için bekleyen ilaçtan 10 milyon adet satın aldıklarını duyurmuştu. Pfizer de anlaşmanın 5,29 milyar dolar tutarında olduğunu açıklamıştı.

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FDA'ya başvurulmuştu

Pfizer, 16 Kasım'da ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu. İlaç, FDA'dan onay alınması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde ABD'de satışa sunulacak ve ilk etapta sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.

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