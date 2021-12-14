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Koronavirüste yeni dönem: İğnesiz aşı denemeleri oyunun kuralını değiştiriyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı her geçen gün farklı yöntemler bulunuyor. İngiltere'de virüsün gelecekteki varyantlarına karşı koruma sağlamak için iğnesiz aşı denemesi başladı. Aşıyı, deriye itmek için yaylı bir jet enjeksiyonu ile verilmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüste yeni dönem: İğnesiz aşı denemeleri oyunun kuralını değiştiriyor
Foto: Arşiv.

Bir hava jeti ile uygulanan aşı, Cambridge Üniversitesi'nden Prof Jonathan Heeney ve DIOSynVax'ın CEO'su tarafından geliştirildi.18 ila 50 yaş arasındaki katılımcılar, NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisinde yer alacak.

  • Prof Heeney,Yeni varyantlar ortaya çıktıkça ve bağışıklık azalmaya başladıkça daha yeni teknolojilere ihtiyacın olduğunu ve aşının hastalıkla savaşmak için Covid varyantlarına ve diğer koronavirüslere karşı çok daha geniş koruma sağlayabilecek farklı teknolojiler kullanıldığını söyledi.

Yeni aşı öngörücü yöntemler kullanılıyor

"Geliştirdiğimiz evrensel bir koronavirüs aşısına doğru ilk adım, bizi sadece Covid-19 türevlerinden değil, gelecekteki koronavirüslerden de koruyor." Diyen Heeley Covid- 19 Aşılarının , antijenleri kodlamak için virüs spike proteininden alınan genleri kullandığını ve bunun da bağışıklık sisteminin antikor üretmesine neden olduğunu açıkladı. Ayrıca yaylı jet enjeksiyonuna sahip olan aşı iğneli enjeksiyonlardan korkanlara da bir alternatif sağlıyor. Bu aşının en önemli noktasını belirten NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisi direktörü Hem Kovid-19 varyantları hem de gelecekteki koronavirüsleri göz önünde bulundurduğu için bu aşının 'başka' bir koronavirüs aşısı olmadığını, bu teknoloji ile dünya çapında çok sayıda insana geniş kapsamlı koruma sağlanabileceğini ifade etti.

Gönüllüler aranıyor

Southampton ve Hampshire'daki insanların "aşıların bulunmasına yardımcı olmak için defalarca adım attığını" söyleyen NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisi direktörü Prof Saul Faust Southampton General Hospital'daki tesisin daha önce Janssen aşısını denediğini aktardı. Prof Faust, "Potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren bu aşıyı geliştirmede onlardan tekrar yardım istiyoruz" dedi. Deneme için bölgeden gönüllüler aranıyor ve ilk iki Kovid-19 aşısını yaptırmış olmaları gerekiyor.

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