Koronavirüs Koronavirüs salgını Sudandaki krizi derinleştirdi Ekmek temini zora giriyor
DÜNYA

Koronavirüs salgını Sudan'daki krizi derinleştirdi: Ekmek temini zora giriyor

Sudan'da hükümetin çabalarına rağmen, temel ihtiyaç sıkıntısı koronavürüsün ülkeye yayılmasını engelleme çabalarını baltalıyor. Halkın ekmek sıkıntısı çektiği Sudan ile Dünya Gıda Programı arasında 200 bin tonluk buğday alım anlaşması imzalandı. Koronavirüs pandemisi, ülke ekonomisi ve kritik durumda olan sağlık sistemini daha da kötüye sürüklüyor.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Ülkede sosyal mesafe kuralının yerine getirilmesinde sıkıntı yaşanıyor.
Ülkede sosyal mesafe kuralının yerine getirilmesinde sıkıntı yaşanıyor.

Sudan'a koronavirüs pandemisi, ülke ekonomisi ve kritik durumda olan sağlık sistemini daha da kötüleştirdi. Diğer ülkelerde olduğu gibi Sudan'ın karşı karşıya kaldığı ekonomik sıkıntılar, karantina şartlarını zorlaştırıyor.

Hükümetin insanları içeride kalmalarını ve sosyal mesafeyi uygulamalarını sağlama çabalarına rağmen, Sudan'da ekmek ve diğer temel ihtiyaçlar için insanlar dışarıya çıkmak zorunda kalıyor.

Hartum'da bir fırınının önünde, onlarca insan sıcak güneşin altında sıraya girerek, virüsün yayılmasını önlemek için sağlık uzmanları tarafından belirlenen iki metrelik mesafeyi göz önünde bulundurarak ekmeklerini almayı bekliyor.

Hartum'da yerel semt pazarı.

Middle East Eye'de yer alan habere göre, Sudan'daki ekmek krizi ciddi boyutlara ulaşmasından korkulduğu ve fiyat artışlarının hayatı dayanılmaz hale getirdiği bildiriliyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 Nisan'dan itibaren başkent Hartum genelinde 3 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ülkede şimdiye kadar 29 vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet insanlardan koronavirüs yayılmasını durdurmak için toplantılardan kaçınmalarını istiyor ancak insanların ekmek ve yiyecek için almak için sokağa çıkmak zorunda kalıyor.

200 bin tonluk buğday anlaşması

Sudan Maliye Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) arasında, 200 bin tonluk buğday alım anlaşması imzalandı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan İbrahim el-Bedevi ile WFP Sudan Direktörü Hamid Nuru'nun imzaladığı protokol kapsamında, Sudan'ın WFP desteğiyle 200 bin ton buğday satın alacağı belirtildi.

Açıklamada, satın alınacak buğdayın maliyeti ve teslimat tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

WFP Direktörü Nuru, anlaşmanın Sudan'daki döviz kurunun dengelenmesine katkı sunacağını kaydetti.

Yılda yaklaşık 2 milyon ton buğday tüketen Sudan, bunun ancak yüzde 17'sini kendisi üretebiliyor.

Akaryakıt ve mali kriz yaşanıyor

Abdullah Hamduk hükümeti ise mali kriz nedeniyle ithalat konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Ekmek krizinin dışında akaryakıt krizi de hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanlar günlerinin neredeyse tamamını benzin istasyonunun önünde geçiriyor.

Fakat sorun bundan daha da büyük. Bu yakıt krizi sadece koronavirüsle mücadele çabalarını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda toplu taşımacılığın yanı sıra tüm tarım ve sanayi sektörlerini de olumsuz etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü : İyileşen hastalar bağışıklık kazanmıyor
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü : İyileşen hastalar bağışıklık kazanmıyor

Koronavirüsün genetik şifresi çözülecek
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün genetik şifresi çözülecek

Rusya'da yabancı yatırımlar durma noktasına geldi
EKONOMİ
Rusya'da yabancı yatırımlar durma noktasına geldi

Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
DÜNYA
Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Abone Ol Google News
ABD medyası paylaştı

ABD medyası paylaştı

Dünyanın süper gücü ABD'den 'ürküten' görüntü.
Son testler paniğe neden oldu

Son testler paniğe neden oldu

​Koronavirüsü yendiğini açıklayan ülkede testler pozitif çıktı.
Güzel haber var

Güzel haber var

​Bakan Varank, yatırım ve istihdam cephesindeki müjdeyi açıkladı.
İki pist artık yok

İki pist artık yok

Salgın hastanesi Atatürk Havalimanı'nda yükseliyor.
Koronaya yenildi

Koronaya yenildi

​BTP lideri Haydar Baş tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
5-10 yıl sürebilir

5-10 yıl sürebilir

Koronavirüs ilacıyla ilgili çarpıcı uyarı: İnanmayın.

107 yaşında koronavirüsü yendi

107 yaşında koronavirüsü yendi

​İstanbul'daki tedavide koronavirüs mucizesi.

Elini taşın<br>altına koydular

Elini taşın
altına koydular

​Maske ve solunum cihazı üretmeye başladılar.
Saat 19.00'da açıklama yapacak

Saat 19.00'da açıklama yapacak

​Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sakın açmayın!

Sakın açmayın!

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek istiyorlar.
İlk kez<br>mevzuata girdi

İlk kez
mevzuata girdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çok kritik iki kurum kuruldu.
ASM'lerde<br>test dönemi

ASM'lerde
test dönemi

​Vakaların çok görüldüğü illerde uygulamaya geçebilir.
O yolu kullandıkları belirlendi

O yolu kullandıkları belirlendi

​Giriş çıkış yasağını delmeyi planlayanlara şok.
Tamamen<br>ücretsiz oldu

Tamamen
ücretsiz oldu

​Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak.
Bu saatlere dikkat

Bu saatlere dikkat

Önce lodos sonra sağanak etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.