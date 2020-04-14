Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü İyileşen hastalar bağışıklık kazanmıyor
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü : İyileşen hastalar bağışıklık kazanmıyor

Koronavirüs hastalar iyileşseler dahi bağışıklık kazanmıyor. İyileşen tüm hastaların ikinci bir enfeksiyona karşı kendilerini koruyacak antikorları geliştirmediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri bazı kişilerin hastalığı geçirmiş olsalar bile bağışıklık kazanmadığı endişesine dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan, iyileşen bir hastanın yeniden enfekte olup olmayacağı konusunda, "Buna bir cevabımız yok. Bu 'bilinmeyen' bir durum." dedi.

DSÖ'nün Covid-19 konusuda önde gelen bilim insanlarından Maria Van Kerkhove de Çin'de hastalar üzerinde yapılan araştırmada bazılarında 'saptanabilir antikor reaksiyonu' görülmediğini buna karşın bazı hastalarda ise bunun oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Euronews'un haberine göre Ven Kerkhove ayrıca, yüksek antikor reaksiyonuna sahip hastaların yeniden enfekte olup olmayacağı konusunun 'farklı bir konu' olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde 13 Nisan itibariyle 1 milyon 900 bin kişi enfekte olurken bunlardan en az 110 bini hayatını kaybetti, en az 300 bin kişi de iyileşti. DSÖ yetkilileri, antikor reaksiyonunu görmek, bunun onlara bağışıklık kazandırıp kazandırmadığını ve ne kadar süre için koruma sağladığını anlamak için iyileşen hastalara ait daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Virüsün iyileşen bir hastada yeniden aktif duruma geçip geçmediği konusunda da soru işaretleri bulunduğunu belirten Mike Ryan, "Bir enfeksiyonun aynı hastalık ya da farklı bir enfeksiyon ile yeniden ortaya çıktığını görmemizi sağlayacak birçok neden var. Viral enfeksiyonlarda bazı kişiler virüsü vücutlarından tamamen silemiyor. Bazılarında ise bu silinse bile başka bir bakteryal enfeksiyonu olarak geri dönüyor." diye konuştu.

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