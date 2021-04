Koronavirüse ilişkin çarpıcı araştırma: Her üç kişiden birinde görülüyor Koronavirüse yakalanan her üç kişiden birinde görülüyor Tüm dünyada hızla yayılan ve mutasyona uğrayan koronavirüs salgınında can kaybı her geçen gün katlanarak artarken yapılan bir araştırmaya göre ise Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 06:35 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 06:41 AA