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DÜNYA

Koronavirüse ilişkin çarpıcı araştırma: Her üç kişiden birinde görülüyor

Koronavirüse yakalanan her üç kişiden birinde görülüyor

Tüm dünyada hızla yayılan ve mutasyona uğrayan koronavirüs salgınında can kaybı her geçen gün katlanarak artarken yapılan bir araştırmaya göre ise Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Koronavirüse ilişkin çarpıcı araştırma: Her üç kişiden birinde görülüyor
Foto/arşiv

Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygu durum bozukluğu" teşhisi kondu.

Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Kovid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

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