​Doğuştan antikorlu

Hamileliğinin 29 ve 33’üncü haftalarında Kovid-19 aşısını olan Op. Dr. Zeynep Aslı Kaplan’ın bebeği de antikorlu olarak dünyaya geldi. Henüz 20 günlük olan Uras bebek, Türkiye’nin antikorlu doğan ilk bebeği oldu.
- Bebeği antikorlu bir şekilde dünyaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi’nde görevli Kaplan, “Ben 29 ve 33 haftalık hamile iken Sinovac aşısını olmuştum. Hamileliğimin 38’inci haftasında iken bebeğimiz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Gebelikte ve de sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Merak ettiğimiz için biz de kort kanına baktık. Sinovac’ta hem benim antikorum oluşmuştu hem de bebeğin kort kanında antikora rastladık. Henüz bebekler ve çocuklar aşılanmadığı için bebekte antikor pozitifliğinin olması en azından bu dönemde benim içimi rahatlatan bir şey. Bebekleri korumak için tek şansımız gebelikte aşıların güvenli olduğuna dair kanıtların ortaya çıkması ve sonrasında hamile annelerin de aşılanması olacaktır” dedi.