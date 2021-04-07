​Doğuştan antikorlu

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 94 ruhunun ne olduğunu açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen “94 ruhununun” ne olduğuna ilişkin soruya dört başlık altında yanıt verdi. Kabaktepe, hedeflerinin 20 yıl gerisinin değil 30 yıl ilerisinin olduğunu vurgulayarak, “Derdimiz kavramsal bir çerçeveyle kadınları, gençleri, çalışkanlığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğini vurgulayarak Türkiye’yi 2023 ve 2024’e, gelecek yıllara nasıl taşıyacağımızdır.” dedi.