​Yerli koronavirüs ilacı mutasyona karşı da etkili

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Altay Ünal, Kovid-19 hastaların tedavisinde kullanılacak ‘Ribavirin’ adlı ilacın Faz- 2 aşamasına geçtiğini açıkladı. Antiviral etkisi tespit edilen ‘Ribavirin’ adlı ilacın araştırma sürecinde gelinen noktayı Yeni Şafak’a anlatan Dr. Ünal, 7 bin 500 ilaç molekülü üzerinde çalışma yaptıklarını, bunlar içerisinde 5’nin virüse karşı antiviral etkisinin olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Dr. Ünal, “Bunlardan en çok ümit vereni ‘ribavirin’ adlı moleküldü. Ribavirinin virüs varyantlarına karşı da etkisinin olduğu gördük. İlacın klinik çalışması için yetkili mercilere başvurumuzu yaptık” dedi.

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UCUZ VE HERKES ERİŞECEK

Dr. Ünal, şöyle konuştu: “Hasta çalışmaları başlayacak. Eğer klinik çalışma başarılı sonuçlanırsa bu ilaç da korona ile mücadelede kullanılabilecek. Bu çalışmalar 4 merkezde yürütülecek: Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ana merkez olacak. Koç Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi. Çalışmalarımızda, ilacın yerli ve milli olanaklarla üretilebilmesini ve herkesin erişebileceği kadar ucuz olmasını temel kriter yaptık. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı kadar ülkemizde üretebileceğiz. İlacın üretimi ile hiçbir sıkıntı yok, ülke olarak o teknolojiye sahibiz. Yerli sanayide üretilecek olması önemli.”

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50 HASTA GÖNÜLLÜ

İlacın, Faz-2 çalışmasında 50 gönüllü hastaya uygulanacağını dile getiren Dr. Ünal, “Öngörümüz Nisan ayında klinik çalışmalara başlamak. Eğer ümit görürsek devam edeceğiz, ümit göremezsek zaten çalışma uluslararası kriterlere göre kesilecek” diye konuştu. Koronadan korunma kadar tedavinin de önemli olduğunu belirten Dr. Ünal, “Şu ana kadar ki bulgularımız, ilacın etkinliğinin virüsün mutasyonlarından etkilenmediği yönünde” diye konuştu.

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