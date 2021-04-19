​Koronavirüsle mücadele satranç gibi: Hamlesini tahmin etmek imkansız

Mutasyonlar tekrarlanabilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere’de Oxford Üniversitesi Profesörü Oliver Pybus, koronavirüs mutasyonları ile insanlığın mücadelesini bir satranç müsabakasına benzetti. Bu satranç oyununda rakip olan Kovid-19’un ne yönde hamle yapacağının bilinmesinin imkansız olduğunu belirten Pybus, “Şu anda virüs, altında bulunduğu baskıya uyum sağlamak için az sayıda uygulanabilir hamleye sahip olabilir. Bu da aynı mutasyonların defalarca ortaya çıkmasına neden olabilir.” dedi.

Oliver Pybus

En tehlikeli mutasyonlar hangileri?

Kovid-19’un ortaya çıkışından itibaren çok kez mutasyona uğradığı ve değiştiği biliniyor. Ancak bazı mutasyonlar, endişe verici açıklamaların artmasına neden oldu. Virüs, doğası gereği insan vücudunda varlığını sürdürebilmek için mutasyon geçiriyor. Dünya genelinde özellikle Brezilya’da ortaya çıkan P1 varyantı ve Güney Afrika varyantı olarak bilinen E484K varyantı, bilim insanlarını endişelendiriyor. Bilim insanları, özellikle bu iki varyantın tehlikeli olduğunda hemfikir.

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Brezilya ve Hindistan’da durum kritik

Güney Amerika ülkesi Brezilya ve Güney Asya ülkesi Hindistan’da varyantlara bağlı olarak vaka ve can kayıplarındaki artış kritik seviyelere ulaştı. Hindistan, günlük vaka sayılarında en yüksek seviyeleri görmeye devam ederken, Brezilya’da her gün binlerce kişi hayatını kaybediyor. Hindistan’da son açıklanan verilere göre 24 saatte 260 bin 778 vaka tespit edilirken, bin 495 kişi de hayatını kaybetti. P1 varyantının etkili olduğu Brezilya’da ise 24 saatte vaka sayısı 65 bin 792 olarak açıklandı ancak can kaybının 2 bin 865 olduğu ifade edildi.

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