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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Ölü sayısı 3 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 141 milyon 848 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 29 bini, iyileşenlerin sayısı 120 milyon 358 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçti
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Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 370 bine, Hindistan'da 15 milyon 54 bine, Brezilya'da 13 milyon 900 bine ve Fransa'da 5 milyon 289 bine yükseldi.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan yeni tiplerinin yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Fransa'dan bazı ülkelere karantina şartı

Fransa Başbakanlığınca yapılan açıklamada, 24 Nisan'dan itibaren Brezilya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan Fransa'ya gelen yolculara 10 gün karantinada kalma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Fransa İlaç Ajansından yapılan açıklamada da 2-8 Nisan'da AstraZeneca aşını yaptıran 9 kişide kanda pıhtılaşma tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ise "Fransız hükümetinin (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemler çok sayıda insan hakları endişesini ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Kovid-19 salgınında yaşamını kaybedenler düzenlenen resmi törenle anıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ülkede bu sabah itibariyle açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Arjantin'de yüzlerce kişi, Kovid-19 salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüze eğitimi askıya almasını protesto etti.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor
EKONOMİ
Suudi Arabistan uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor
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