Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Başkasının canına mal olmayın
TÜRKİYE

​Başkasının canına mal olmayın

Başkasının canına mal olmayın

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları ölüm oranlarına da yansıdı. 15 Nisan’ın verilerine göre 297 kişi hayatın kaybetti. Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, artışa ilişkin "Hepimiz önlem konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Başkasının canına mal olmayın
Prof. Dr. Canan Ağalar

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları ölüm oranlarına da yansıdı. 15 Nisan’ın verilerine göre 297 kişi hayatın kaybetti.

"Sonuç bizim ya da başkasının can kaybı olacak"

  • Vaka artışlarına dikkat çeken Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, “Hepimiz önlem konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Tüm olağanüstü durumlarda olduğu gibi bu duruma izin vermeden üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışmalıyız. Çünkü sonucunun bizim ya da sebep olacağımız başkasının can kaybı olacağını unutmamalıyız” dedi.

‘Pozitif’e yurtta karantina: Aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz
KORONAVİRÜS
‘Pozitif’e yurtta karantina: Aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz

Yoğun bakımda yatak kalmadı
KORONAVİRÜS
Yoğun bakımda yatak kalmadı
Abone Ol Google News
​Yazın nasıl denize gireceğiz

​'Yazın nasıl denize gireceğiz'

Antalya sahili balon balığı kaynıyor.
Trabzonda ikinci perde

Trabzon'da ikinci perde

​Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlıyor.
Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

Modernize çekili top sistemlerinin TSK'ye teslimatları sürüyor.

​Hasankeyf-2 köprüsü açılıyor.

Turgut Özal'ın mezarı başında İnfitar Suresi'ni okudu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.