​Başkasının canına mal olmayın

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları ölüm oranlarına da yansıdı. 15 Nisan’ın verilerine göre 297 kişi hayatın kaybetti.
"Sonuç bizim ya da başkasının can kaybı olacak"
- Vaka artışlarına dikkat çeken Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, “Hepimiz önlem konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Tüm olağanüstü durumlarda olduğu gibi bu duruma izin vermeden üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışmalıyız. Çünkü sonucunun bizim ya da sebep olacağımız başkasının can kaybı olacağını unutmamalıyız” dedi.