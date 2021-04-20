Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Maldivlerden 3 aşamalı plan Turist olarak gelene iki doz aşı
DÜNYA

Maldivler'den 3 aşamalı plan: Turist olarak gelene iki doz aşı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl yabancı ziyaretçilerinin üçte ikisinden fazlasını kaybeden Maldivler, turizm sektörünü yeniden canlandırmak için “ziyaret, aşılama ve tatil” adı altında üç aşamalı bir plan uygulayacağını açıkladı. Bu kapsamda ada ülkesi, kendi nüfusunu büyük ölçüde aşıladıktan sonra turistlere iki doz koronavirüs aşısı sunacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Maldivlerden 3 aşamalı plan: Turist olarak gelene iki doz aşı
Arşiv

Maldivler, koronavirüs salgını dönemindeki turizm başarı öyküsünü yeni bir seviyeye taşıyor: Hint Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi turistlere virüs aşısı sunmaya başlayacağını açıkladı. Ancak, söz konusu plan hemen başlamayacak. Öneriye göre, aşılar ancak ülkenin 530 binlik nüfusunun tamamı aşılandıktan sonra turistlere sunulacak. The New York Times'ın ülkelerin aşı istatistiklerine göre, 20 Nisan itibariyle ülke nüfusunun yüzde 6,8'i tamamen aşılanmıştır. Bu, Maldivlerin toplam 313 bin 363 doz veya 100 kişi başına 61 doz aşı uyguladığı anlamına geliyor.

Yeniden korona olana 57 bin lira: Gönüllü aranıyor
KORONAVİRÜS
Yeniden korona olana 57 bin lira: Gönüllü aranıyor

3 AŞAMALI TURİZM PLANI

CNBC'nin bildirdiğine göre; Bununla birlikte, turistleri aşılama planı Turizm Bakanı Dr. Abdulla Mausoom'un "3V turizm" yaklaşımının bir parçası olarak geldi: Ziyaret, aşılama ve tatil. Mausoom’un bildirdiğine göre, turistler iki doz aşı yaptırabilecekler. Ancak, ziyaretçilere hangi aşının yapılacağını ve aşının bedelini kendilerinin ödeyip ödemeyeceklerini henüz belli değil.

  • Diğer taraftan Maldivler, bugüne kadar Covid-19 kaynaklı 70 ölümle birlikte 26 binden fazla vaka bildirdi. Salgının başlarında sınırlarını kapatan ülke, Temmuz ayında tüm turistlere yeniden açıldı. Eylül ayında, yolcuların girişte negatif bir PCR testine sahip olması zorunlu tutuldu, ancak yolculara karantina uygulanmadı.

İngiltere'de yeni deney: Kovid'i atlatanlara yeniden virüs bulaştırılacak
KORONAVİRÜS
İngiltere'de yeni deney: Kovid'i atlatanlara yeniden virüs bulaştırılacak

TURİSTLERİN SAYISI 3'TE 2'DEN DAHA FAZLA AZALDI

Maldivleri, 2019 yılında 1,7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlarken, geçen yıl pandemi nedeniyle bu rakamlar önemli ölçüde düştü. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 17 Aralık itibariyle ülkeyi yalnızca 500 bin yabancı turist ziyaret etti.

Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İsveçten terör örgütü YPG/PKKya destek: Yardıma hazırız

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.