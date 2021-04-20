Maldivler'den 3 aşamalı plan: Turist olarak gelene iki doz aşı

Maldivler, koronavirüs salgını dönemindeki turizm başarı öyküsünü yeni bir seviyeye taşıyor: Hint Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi turistlere virüs aşısı sunmaya başlayacağını açıkladı. Ancak, söz konusu plan hemen başlamayacak. Öneriye göre, aşılar ancak ülkenin 530 binlik nüfusunun tamamı aşılandıktan sonra turistlere sunulacak. The New York Times'ın ülkelerin aşı istatistiklerine göre, 20 Nisan itibariyle ülke nüfusunun yüzde 6,8'i tamamen aşılanmıştır. Bu, Maldivlerin toplam 313 bin 363 doz veya 100 kişi başına 61 doz aşı uyguladığı anlamına geliyor.

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3 AŞAMALI TURİZM PLANI

CNBC'nin bildirdiğine göre; Bununla birlikte, turistleri aşılama planı Turizm Bakanı Dr. Abdulla Mausoom'un "3V turizm" yaklaşımının bir parçası olarak geldi: Ziyaret, aşılama ve tatil. Mausoom’un bildirdiğine göre, turistler iki doz aşı yaptırabilecekler. Ancak, ziyaretçilere hangi aşının yapılacağını ve aşının bedelini kendilerinin ödeyip ödemeyeceklerini henüz belli değil.

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Diğer taraftan Maldivler, bugüne kadar Covid-19 kaynaklı 70 ölümle birlikte 26 binden fazla vaka bildirdi. Salgının başlarında sınırlarını kapatan ülke, Temmuz ayında tüm turistlere yeniden açıldı. Eylül ayında, yolcuların girişte negatif bir PCR testine sahip olması zorunlu tutuldu, ancak yolculara karantina uygulanmadı.

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TURİSTLERİN SAYISI 3'TE 2'DEN DAHA FAZLA AZALDI

Maldivleri, 2019 yılında 1,7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlarken, geçen yıl pandemi nedeniyle bu rakamlar önemli ölçüde düştü. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 17 Aralık itibariyle ülkeyi yalnızca 500 bin yabancı turist ziyaret etti.