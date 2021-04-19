Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İngilterede yeni deney Kovidi atlatanlara yeniden virüs bulaştırılacak
DÜNYA

İngiltere'de yeni deney: Kovid'i atlatanlara yeniden virüs bulaştırılacak

Sağlıklı bireylere koronavirüs bulaştırılmasına yönelik bir araştırmayı iki ay önce duyuran İngiltere şimdi de hastalığı geçirmiş olanları odağına alan yeni bir çalışmaya başladı. Deney kapsamında koronavirüs hastalığını geçirmiş olanlara yeniden virüsle enfekte edilecek. Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırmanın amacı, bağışıklık yanıtını ölçmek ve katılımcıların ikinci kez hastalığı geçirip geçirmeyeceklerini görmek.

Haber Merkezi Diğer
İngilterede yeni deney: Kovidi atlatanlara yeniden virüs bulaştırılacak
Arşiv

İngiltere şubat ayında koronavirüs ilaçlarını ve aşıları denemek amacıyla genç gönüllülere virüs bulaştırılacağını açıklayıp böyle bir uygulama başlatmayı planlayan ilk ülke oldu. Bugün başlatılan araştırma ise şubatta duyurusu yapılan bu deneyden farklı çünkü hastalığı hiç geçirmemiş sağlıklı bireylere değil koronavirüs geçirmiş kişilerin ikinci kez virüsle enfekte edilmesi söz konusu.

DAHA İYİ AŞI VE TEDAVİ İÇİN

Reuters'da yer alan habere göre, araştırmanın başındaki isim Helen McShane. Araştırmadan elde edilecek bilgilerin daha iyi aşı ve tedaviler geliştirmeye katkı sağlayacağını belirten McShane, "Aynı zamanda koronavirüs kapan insanların yeniden hastalığa yakalanıp yakalanmayacağını, yakalanırsa da ne kadar süreceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • McShane, hangi bağışıklık yanıtlarının yeniden enfekte olmaya karşı etkililik gösterdiğine dair daha kapsamlı veriler elde edeceklerini söyledi.

İlk aşamaya 18-30 yaş arasındaki 64 katılımcı katılacak ve virüsün vücutta tutunup çoğalmasına yetecek en düşük doz miktarı belirlenmeye çalışılacak. Yazın başlaması planlanan ikinci aşamada da katılımcılar virüsle enfekte edilecek.

İngiltere: Koronavirüs tedavi ilacı deksametazon 1 milyon kişinin hayatını kurtardı
KORONAVİRÜS
İngiltere: Koronavirüs tedavi ilacı deksametazon 1 milyon kişinin hayatını kurtardı

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu
KORONAVİRÜS
İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilerin odağındaki AstraZeneca aşısını oldu
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilerin odağındaki AstraZeneca aşısını oldu

Abone Ol Google News
Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.
CHPye 23 Nisan yanıtı

CHP'ye 23 Nisan yanıtı

​AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

Mars'ta ilk uçuş denemesi

Mars'ta ilk uçuş denemesi

​NASA'nın helikopteri, ilk görevini başarıyla tamamladı.
Adana 41 derece!

Adana 41 derece!

​Sıcak, koronavirüsü unutturdu Adanalılar parklara döküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.