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Koronavirüs Ölü sayısı 5 bini geçen Almanyada Başbakan Merkelden kritik koronavirüs açıklaması Henüz başındayız
DÜNYA

Ölü sayısı 5 bini geçen Almanya'da Başbakan Merkel'den kritik koronavirüs açıklaması: Henüz başındayız

Almanya Başbakanı Merkel'den kritik koronavirüs açıklaması geldi. Ülkesinin koronavirüs salgınının henüz başında olduğunu belirterek," Koronavirüs ile uzun süre yaşamak zorunda olacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Almanya Başbakanı Angela Merkel.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den kritik koronavirüs açıklaması geldi. Bundestag Parlamentosunda konuşma yapan Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'nın hala korona virüs salgınının başında olduğunu ve bununla uzun süre yaşamak zorunda kalacaklarını söyledi.


"SALGININ BAŞINDAYIZ"

"Salgının başındayız, ancak zaman kazandık. Durum oldukça ciddi. Ülke genelinde başarıyla ulaşmamız Avrupa olarak birlikte hareket etmemize bağlı. Virüsü yenmeden günlük hayatımıza dönemeyiz" diyen Merkel, sağlık sisteminin iyi kullanıldığını açıkladı. Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan korona virüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 352 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Almanya genelinde vaka sayısı 148 bin 46'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 5 bin 94'e ulaştı. Öte yandan dünya genelinde korona virüs vakası sayısı 2 milyon 629 bin 801'e yükseldi.

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