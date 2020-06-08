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Koronavirüs Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurt dışına gönderdik
TÜRKİYE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurt dışına gönderdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Brezilya'ya bin 500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk" dedi. Varank, "Kovid-19 Platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazı ihracatına ilişkin açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazı ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans ile 'Covid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, Türkiye'de yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi. Koronavirüs Türkiye'ye girmeden önce, aşı ve ilaç geliştirme alanındaki en yetkin araştırmacıları bakanlıkta ağırladıklarını anlatan Bakan Varank, "Kovid-19 platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor. Bu projeler sayesinde 48 kurum ve kuruluş biraraya geldi. Yüzlerce bilim insanımız tek yürek oldu. Virüse karşı aşı ve ilaç çözümleri geliştirebilmek adına gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu kadar kısa sürede, bu denli işinin ehli bir ekibin biraraya gelerek, iş birliği içinde çalışması belki de ilk defa oluyor. Verdiğimiz mücadelenin tüm tarafları adeta bir seferberlik ruhuyla gayret gösteriyorlar. Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız, bu işin görünen kahramanları. 7/24 laboratuvarlarından ayrılmayan, tüm olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan, deneyen ve denemekten asla vazgeçmeyen araştırmacılarsa, bu savaşın görünmeyen kahramanları" diye konuştu.

Aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama: 18 ay kadar süre var
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Aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama: 18 ay kadar süre var

"Verim arttırma çalışmaları devam ediyor"

İlaç geliştirme projeleri kapsamında; moleküler modelleme ve tasarım, yerli sentetik ilaç sentez ve üretimi, iyileşmiş hasta plazması, rekombinant antikor projelerinin başarıyla devam ettiğini kaydeden Varank, projelerin ilk 2 ayında, başka hastalıklarda kullanılan veya klinik çalışmaları devam eden binlerce ilaç molekülünün tarandığını belirtti.

Bakan Varank, "Virüsü durdurma potansiyeline sahip ilaç molekülleri belirlendi. Bunların doğrulayıcı laboratuvar çalışmalarına geçildi. Bu moleküller arasında bulunan ve daha önce ithal ettiğimiz iki farklı ilacın etken maddelerinin yerli üretimi için metodlar geliştirildi. Hidroksi-klorokin molekülü yüzde 87 verimlilikle TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü tarafından başarıyla sentezlendi. Verim arttırma çalışmaları devam ediyor. Favi-piravir molekülünün laboratuvar seviyesinde yerli sentezi başarıyla gerçekleştirildi. Bu ilacın endüstriyel seviyede yerli sentez ve üretiminde son aşamaya geldik. İnşallah haziran ayı içinde favi-piravir’in endüstriyel seviyede yerli sentezi ve üretimi başarılmış olacak" dedi.

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"Virüs proteinlerini, yerli olarak üretme kabiliyetimiz oluştu"

Bakan Varank, koronavirüs tedavisi için, virüs durdurucu rekombinant antikorlar ve immün plazma ürünleri geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Rekombinat antikor projelerinde, laboratuvar ve hayvan deneyleri başarıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar sayesinde, ithal ettiğimiz bazı virüs proteinlerini, yerli olarak üretme kabiliyetimiz oluştu. Bunların ticarileştirilmesi de mümkün. İyileşen hastalardan, yüksek antikor seviyelerine sahip [immün] plazma üretiyor ve hastaların tedavisinde kullanıyoruz. Tam da bu konuyla ilgili olarak başarılı bir kamu-sanayi iş birliğine imza atıyoruz. TÜBİTAK MAM ile bir start-up firması arasında yapılacak anlaşmayla, virüse karşı tedavide kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün üretilecek. Su yosunlarından elde edilen grifitsin proteininin, anti-viral özellikte olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sentetik DNA ilacı projesiyle, hastalarda ve sağlık personeli gibi yüksek risk gruplarında kısa süreli koruyucu etki oluşturmayı amaçlıyoruz."

"Aşı projelerinin üçüncü hayvan deneyleri başladı"

Aşı geliştirme projelerinde Türkiye’nin dünyayla yarıştığına dikkat çeken Bakan Varank, dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerinin bulunduğunu söyledi. "Yani yurtdışındaki projelerden eksiğimiz yok, bilakis fazlamız var" diyen Bakan Varank, şöyle konuştu:

  • "Bunlara da kısaca değinmek istiyorum. İnaktif aşı, yani hastalık yapamayacak hale getirilmiş virüsle aşı geliştiriyoruz. Ekibimiz virüsü çoğaltıyor ve inaktive ediyor. Rekombinant protein aşılarında, virüs proteinlerini kullanılarak çalışmalar yürütüyoruz. Gelinen noktada, antijen üretimi ve saflaştırma çalışmaları sürdürülüyor. Bu alandaki aşı çalışmalarımız, dünyada ilk defa kullanılan özgün adjuvant teknolojisi ihtiva ediyor. DNA aşısında, virüs antijenlerini kodlayan DNA molekülleriyle aşı adayları geliştiriyoruz. Koronavirüs antijenlerini içeren zararsız virüslerin kullanıldığı viral aşıda çalışmalar sürüyor. Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda, Covid-19 proteinlerini taşıyan sentetik yapılarla çalışıyoruz. Şu an etkinlik testleri yapılıyor. RNA temelli aşı projesinin tasarımları yapılıyor. Bahsettiğim aşı projelerinin 3’ünde hayvan deneyleri başladı ve hızla devam ediyor. Bu deneylerde, aşının farelerde antikor üretme yeteneği test ediliyor. İzleyen süreçlerde, hayvan deneylerinde 'karşı koyma testleri' (challange testi) ve insanda yapılacak Faz-1 klinik çalışmalara geçilecek."

"30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor"

Bakan Varank, tanı kitlerinin geliştirilmesi alanında Türkiye'de çok kabiliyetli firmaların olduğunu vurgulayarak, "Örneğin Afrika'da kullanılan AIDS testlerini, Dünya Sağlık Örgütü'yle işbirliği içinde son 3 yıldır bir Türk firması üretiyor. Bunun dışında PCR tanı kiti altyapımız da çok güçlü, bu alandaki özel sektör firmalarımız oldukça kabiliyetli. Yurt içinde bu testleri üretebildiğimiz gibi, 50’den fazla ülkeye ihraç edebiliyoruz. TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Covid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor. Burada biyokimyasal reaksiyonlar yerine, nano-teknoloji tabanlı bir yöntem kullanılıyor. Halihazırda bir prototip geliştirildi. Virüse benzer zararsız parçacıklarla sistemin çalıştığı tespit edildi. Prototipte bazı ayarlamalar ve iyileştirmeler yapılacak. Bu ay içinde prototip TÜBİTAK MAM’a taşınacak ve korona virüs numuneleri üzerinde denenecek. Henüz dünyada bu yönde bir proje yok. İşte bunun gibi projelerle, tanıdaki gücümüzü, öncülüğe taşıyacağız" dedi.

Brezilya'da bin 500'den fazla solunum cihazı gönderdik"

Bakan Varank, sadece 2 haftada geliştirdikleri yerli yoğun bakım solunum cihazıyla tüm dünyaya nefes olduklarını kaydederek, "Aşı ve ilaç alanındaki projelerimizle de insanlığa umut olmak istiyoruz. Bu arada güncel bir haber vereyim, dün basından da takip etmişsinizdir. Brezilya'ya şimdiye kadar bin 500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurtdışına göndermiş olduk" dedi.

Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
EKONOMİ
Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

İkinci müjde: Yerli solunum cihazları açılışa yetişti
KORONAVİRÜS
İkinci müjde: Yerli solunum cihazları açılışa yetişti

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstün: İlk kullanımda doktorlardan tam not
FOTOĞRAF 9
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Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, tarihi başarının önemini anlattı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarındaki ağır vakalarda ciddi solunum yetmezliği geliştiğini belirten Turan, Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyor. O yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli. dedi.
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Türkiye'nin envanterinde yeterli sayıda yoğun bakım solunum cihazı olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu: Gerçekten üst düzey sağlık hizmeti veren kurumlarımız var ve bunlarda da yeterli solunum cihazı mevcut. Bu anlamda dünyadan farklıyız. Beraberinde bizim yerli olarak ürettiğimiz mekanik ventilatörümüzün (solunum cihazı) dışarıdan ithal edilen ventilatörlerle yarışabildiğini, hatta daha iyi olabildiğini gördük.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen cihazın, ithal edilen solunum cihazlarına göre maliyet açısından çok daha avantajlı fiyatlarla üretildiğini hatırlatan Turan, Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Bu mekanik ventilatörler ile diğer ventilatörler arasında herhangi bir fark yok. Hatta bizim ventilatörümüzdeki birtakım ek yazılımlarla çok daha üst düzey hale gelebilecek bir solunum destek cihazına sahibiz. değerlendirmesinde bulundu.
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Üretim sürecinde Türk mühendislerine ve Türk hekimlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Turan, Biz bu cihazı daha güzel hale getirebilmek için pek çok test gerçekleştirdik. Açıkçası, çok başarılı mühendislerimiz, çok başarılı hekimlerimiz var. Bu gruplar bir araya geldiklerinde işe yarayacak, çok ciddi ve güzel bir ventilatör üretebildiğimizi gördük. Bu test sürecinde her türlü testleri gerçekleştirdik. ifadelerini kullandı.
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Hasta ile ventilatör arasında uyumu sağlayabilecek tüm kritik noktalarda testler yapıldığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti: Bizim gördüğümüz en önemli şey, hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu da tabi gurur verici bir tabloydu.
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Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstün: İlk kullanımda doktorlardan tam not
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.


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