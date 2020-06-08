Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var." ifadelerine yer verdi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Türkiye'den alınan bin 500 solunum cihazından 650'sinin teslim edildiği ve pazar günü itibarıyla bölgedeki hastanelere dağıtımının yapılacağı belirtildi.
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.
Latin Amerika bölgesinde salgının merkez üssü haline gelen ülkede bugüne kadar, 35 bin 930 kişinin hayatına mal olan virüs 672 bin 846 kişide görüldü.
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın gündem olan bu fotoğraf ile alakalı yaptığı paylaşım zincirinde şu ifadeler yer aldı, Dün bu fotoğraf çokça paylaşıldı. Bu zor günlerde ülkemize moral oldu. Özgüvenimizi tazeledi. Fotoğrafta görünen ise aslında yoğun bakım solunum cihazlarından daha fazlasıydı.Sizinle bu fotoğrafın hikayesini paylaşmak isterim.
Türkiye’de, son 18 yılda ar-ge ve girişim ekosistemi kuruldu. Bugün 80’den fazla teknoparkta 5.000’den fazla girişimimiz var. Elektronik mühendisi Cemal Erdoğan’ın girişimi BİOSYS bunlardan biri. Projeye hekim ağabeyi Murat Erdoğan da destek olageldi. İnterdisipliner işbirliği!
Projede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim, Tubitak, Kosgeb ve Teknopark desteklerinden yararlandılar. Yani son 18 yılda katlanarak artan kamu ar-ge destekleriyle bir yüksek teknoloji ürünü daha ortaya çıkmış oldu. 12 cihazı üretip Ankara’da bir özel hastaneye kurmayı başardılar. Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bakanımız Mustafa Varank öncülüğünde dezenfektan üretiminden aşı-ilaç projelerine kadar her alanda yerli kabiliyetleri harekete geçirmeye çalıştık. Tüm dünyanın gündemine giren solunum cihazları da bunlardan biriydi.
Teknoloji girişimi BİOSYS’in ürününü tanıyorduk. Harika bir üründü. Fakat seri üretim için kapsamlı bir işbirliği yapılmalıydı. Cihazın ithalatı mümkün olmayan parçaları yerlileşmeli, yazılımı geliştirilmeli, donanımları kalifiye edilmeliydi. Mükemmel olmalıydı.
Bu noktada Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde BAYKAR A.Ş. ve ASELSAN devreye girdi. Savunma sanayinin belki en iyi mühendisleri bu iş için gece gündüz çalıştı. Seri üretim görevini Arçelik üstlendi. Türkiye sanayinin ar-ge ve üretim kabiliyeti harekete geçmiş oldu.
Cumhurbaşkanı’mız projeye ve Türkiye’nin mühendislerine güvenmişti. Sağlık Bakanı’mız 5.000 cihazın alımına karar vermişti. 1.150 solunum cihazı da başlatılan kampanya ile 6 firma tarafından devlete bağışlanacaktı.
İşte bu; dört hafta süren bu milli seferberliğin fotoğrafıydı.
O fotoğrafın hikayesi: Aslında yoğun bakım solunum cihazlarından daha fazlasıydı
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, dün tüm Türkiye'nin gündemine oturan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımızla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Her yerde paylaşılan yerli solunum cihazlarıyla ilgili ikon haline gelen fotoğraf hakkında "fotoğrafta görünen yoğun bakım solunum cihazlarından daha fazlasıydı" diyen Kacır, fotoğrafın hikayesini anlattı.
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Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı.
Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.
Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı.
Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı.
Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.
ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün.
Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı.
Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor.
Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.
Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar.
Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor.
Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor.
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu.
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