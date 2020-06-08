Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Projede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim, Tubitak, Kosgeb ve Teknopark desteklerinden yararlandılar. Yani son 18 yılda katlanarak artan kamu ar-ge destekleriyle bir yüksek teknoloji ürünü daha ortaya çıkmış oldu. 12 cihazı üretip Ankara’da bir özel hastaneye kurmayı başardılar. Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bakanımız Mustafa Varank öncülüğünde dezenfektan üretiminden aşı-ilaç projelerine kadar her alanda yerli kabiliyetleri harekete geçirmeye çalıştık. Tüm dünyanın gündemine giren solunum cihazları da bunlardan biriydi.