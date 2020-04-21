İkinci müjde: Yerli solunum cihazları açılışa yetişti

Yerli solunum cihazlarının Başakşehir Şehir Hastanesi'ne tesliminde konuşan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazlarının geliştirilmesi süreci hakkında bilgi verdi.

Projeyi yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarında, kendisinin "İnanıyorum ki Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar" dediğini aktaran Bayraktar, bu sözün mühendislere büyük bir moral olduğunu ifade etti. Bayraktar, 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlara ilişkin şunları söyledi:

Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı. 4 Türk şirketi Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biosys olarak bir araya geldik, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, 'Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın' dediler. İnşallah da mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adet cihazı vermiş olacağız. Türkiye, savunma sanayisinde son 15 yılda yapılan atılımlarla dünyanın parmakla gösterdiği ülke haline geldi. İnşallah yerlilik yüzde 15'lerden yüzde 70'lere vardı. Yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu küresel salgın henüz Türkiye sınırlarına girmeden Cumhurbaşkanımız’ın talimatlarıyla tedbirleri almaya başladıklarını dile getirerek, bu salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu vurguladı.

OYNAT 00:59 Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazını anlattı: Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının üretim süreci ile ilgili açıklama yaptı. Teslim töreninde konuşan Bayraktar, “Hayatımızın en anlamlı süreçlerinden biriydi diyebilirim. Çok yoğun ve heyecanlıydı. Bir taraftan acaba olacak mı kaygısı vardı. Çünkü bütün dünya bu cihazın peşine düştü salgınla birlikte. Canla başla, gece gündüz birbirine karışmış bir şekilde mücadele verildi. Hatta mühendis arkadaşlarımız içinde eksik olan bir parçayı yetiştirmek için 'bizi odaya kapatın bitirene kadar çıkarmayın' bile dediler. Büyük bir gönülle, ruhla yapıldı' dedi. BiP'te paylaş

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Varank, "Biz, süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığı'mızla eş güdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik. Bu çalışmaları hızla seri üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız milli seferberlik başlattı. Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ediyoruz. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak" dedi.

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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin iletişim ve bilişim altyapısını Turkcell son teknolojiyle donattı. Daha önce Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir ve Bursa şehir hastanelerinde de kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tüm tıbbi cihazlar; ağlar ve sensörler aracılığıyla birbiriyle iletişim kuruyor. Ayrıca hastayla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Bu sistemle hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor, doktorlar tek tuşla tüm sonuçlara ulaşabiliyor. Turkcell, hastaların bekleme süresini düşürüyor, personelin de iş yükünü azaltıyor.

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