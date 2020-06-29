Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluğu 30 Temmuz'a uzatıldı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

30 Temmuz'a kadar geçerli olacak yeni kararlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske takma zorunluluğunun sürdüğü ve maske takma kuralına uymayan vatandaşlara her seferinde 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarının izolasyonunun etkin şekilde sağlanabilmesi için 14 günlük vardiyalar halinde çalışmaları, çalışma süreleri boyunca yurt, misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmaları sağlanacak.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek.

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Düzgün Baba ve Kureyş Baba ziyaretgahları ile Ovacık Gözeleri gibi inanç merkezleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uymak koşuluyla ziyaret edilebilecek.

Şehirlerarası otobüs ve minibüslerle kente gelen giden tüm yolcuların, şoförlerin, yardımcı personellerin ve otogar çalışanlarının sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılacak. Araçların içinin ve bagaj kısmının her seferden önce dezenfekte edilmesine, araç içerisinde maske takmanın zorunlu olmasına, seyahat esnasında çay, kahve, kek gibi ikramların yapılmamasına bunun yerine sık sık kolonya ikram edilmesine, otogar işletmecisi tarafından günlük olarak otogar içinin dezenfekte edilmesine devam edilecek.

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Salgın sürecinde riskli olabileceği değerlendirilen toplu organizasyonların, basın açıklaması, miting, toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, toplu karşılama ve uğurlama, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, toplu aile ziyaretleri, anma günleri, imza kampanyası, şenlik, festival, konferans, kampanya ve benzeri etkinliklerin mümkün olan en asgari düzeyde tutulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uymayanlara, her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi gereğince idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanması kararı alındı.