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Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu taburcu edildi
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu taburcu edildi

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle evine gönderildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Maçoğlu ailesinin karantina sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavisi tamamlanmış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyum gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Eşi ve kızı da tedavi görüyor

Maçoğlu ile temaslı oldukları gerekçesiyle karantina sürecini evlerinde sürdüren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığı, Maçoğlu'nun eşi ve kızının da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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