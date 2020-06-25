İzmir Valisi açıkladı: İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.
- Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdik.
Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla;İZMİR’DE İL GENELİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU.
Hayırlı olsun.
Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdik.
Maskesiz dolaşmanın cezası 900 TL
İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna uymayanların 3 gün süreyle uyarılıp bilgilendirilmesi, 22 Haziran Pazartesi itibarıyla bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilmesine ilişkin valiliklere talimat vermişti.