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Gündem İzmir Valisi açıkladı İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
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İzmir son dakika haberi... İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu! Maske takmamanın cezası

İzmir Valisi açıkladı: İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

  • Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İHA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger

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Maskesiz dolaşmanın cezası 900 TL

İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna uymayanların 3 gün süreyle uyarılıp bilgilendirilmesi, 22 Haziran Pazartesi itibarıyla bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilmesine ilişkin valiliklere talimat vermişti.

81 ilde bugün başladı: Maske takmayanlara 900 lira ceza
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81 ilde bugün başladı: Maske takmayanlara 900 lira ceza
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