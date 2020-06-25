İzmir Valisi açıkladı: İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

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Selde 50 metre sürüklendi: Rabbim bir daha yaşatmasın

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2 gün önce yaşanan sel felaketinde suda 50 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından kurtarılan Cemalettin Gürgülü (70), "Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Çok zor bir durum" dedi.