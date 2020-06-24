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Koronavirüs Tuncelideki 4 ilçede belediye başkanları karantinaya alındı
TUNCELİ TÜRKİYE

Tunceli haberleri... Tunceli'deki 4 ilçede belediye başkanları karantinaya alındı

Tunceli'deki 4 ilçede belediye başkanları karantinaya alındı

Tunceli'de, 4 ilçenin belediye başkanları, koronavirüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Tunceli Belediyesi
Tunceli Belediyesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun temaslı olduğu kişilerin tespit edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Maçoğlu ile toplantıya katılan ve bir etkinlikte bir araya geldiği belirlenen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül evlerinde karantinaya alındı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandı

Karantina süreci devam eden belediye başkanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tedavisi devam eden Maçoğlu ile temaslı olduğu değerlendirilen iki belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katında çalışan personel de evlerinde karantinaya alınmıştı.

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