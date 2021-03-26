Koronavirüs Türkiyenin Kovid-19la mücadelesine bir övgü de Çekyanın Ankara Büyükelçisinden
TÜRKİYE

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir övgü de Çekya'nın Ankara Büyükelçisinden

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Avrupa'da birçok ülkede ekonomide yüzde 5 ila 10 civarında daralma olmasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapattığını belirterek, bunun Türkiye'nin salgını iyi yönettiği anlamına geldiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin Kovid-19la mücadelesine bir övgü de Çekyanın Ankara Büyükelçisinden
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Çekya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Büyükelçi Vacek, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini övdü.

Büyüme Türkiye'nin salgını iyi yönettiğini gösteriyor

Vacek, Avrupa'da birçok ülkede yüzde 5 ila 10 civarında daralma olmasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapattığını hatırlatan Vacek, bunun da Türkiye'nin salgını iyi yönettiği anlamına geldiğini vurguladı.

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