Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine bir övgü de Çekya'nın Ankara Büyükelçisinden Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Avrupa'da birçok ülkede ekonomide yüzde 5 ila 10 civarında daralma olmasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapattığını belirterek, bunun Türkiye'nin salgını iyi yönettiği anlamına geldiğini vurguladı.

Haber Merkezi 26 Mart 2021, 14:42 Son Güncelleme: 26 Mart 2021, 14:54 AA