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Koronavirüs Arnavutluk Başbakanı Ramadan Türkiyenin Kovid-19la mücadelesine övgü
TÜRKİYE

Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, uzmanlarının ön hazırlıkları sayesinde bu görünmez düşmanın ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren en hazırlıklı ülkelerden biri konumundaydı. Bilim Kurulu rehberliğinde, hastalığın Türkiye’ye girmesi diğer ülkelere göre çok daha uzun sürdü. Bu daha iyi hazırlanmak için zaman kazandırdı. Türkiye’nin salgınlarla mücadele etmek için ulusal bir planı da vardı" dedi.

Haber Merkezi AA
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk ve Türkiye’den Kovid-19 bilim kurulu uzmanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

“Türkiye, Kovid-19'a karşı en hazırlıklı ülkelerdendi”

Başbakan Rama, görüşmede yaptığı konuşmada, “Yakından takip ettiğimiz, sürekli iletişim ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatı bulduğumuz ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye Bilim Kurulu’nun özel bir önemi vardır zira dost ülkemizin uzmanlarının ön hazırlıkları ile uzmanlıkları sayesinde Türkiye bu görünmez düşmanın ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren en hazırlıklı ülkelerden biri konumundaydı” ifadelerini kullandı.

FAO’dan Türkiye’ye Kovid-19 övgüsü
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FAO’dan Türkiye’ye Kovid-19 övgüsü

“Kovid-19 ‘küresel salgın’ ilan edilmeden Türkiye hazırlığını yaptı”

Türkiye’nin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19’u küresel salgın olarak sınıflandırmasından önce bile, uzmanlarının bilimsel görüşleri ve bilim kurulu rehberliğinde bir dizi sosyal mesafe önlemi aldığını vurgulayan Rama, “Bu insan bariyeri inşa edilerek, hastalığın Türkiye’ye girmesi diğer ülkelere göre çok daha uzun sürdü ve bu hükümete, kurumlara, tüm sisteme daha iyi hazırlanmak için kesinlikle zaman verdi. Yine 2019’da, Türkiye’nin salgınlarla mücadele etmek için ulusal bir planı vardı” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü
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İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü

Rama, “Pek çok Arnavut’un gözünde Türkiye, sağlık ve hastaneler söz konusu olduğunda doğru adres" dedi.

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