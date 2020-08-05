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Koronavirüs İngiliz Sky News kanalından Türkiyenin koronavirüs mücadelesine övgü
TÜRKİYE

İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü

Dünyayı kasıp kavuran, Avrupa'yı yıkıp geçen koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye ise bu salgınla mücadeleyi en iyi yürüten ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere’nin önde gelen televizyon kanallarından Sky News, Türkiye’nin koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi ekrana taşıdı. Türkiye’nin sağlık altyapısı ve personeliyle verdiği mücadeledeki başarıya dikkat çeken haberde; filyasyon ekiplerinin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı ifade edildi. Türkiye’deki test sayısının 5 milyona yaklaştığı vurgulanırken, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiğinin altı çizildi.

Haber Merkezi DHA
Sky News ekibi, 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde ilaç ve plazma tedavisini inceledi.
Sky News ekibi, 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde ilaç ve plazma tedavisini inceledi.

Sky News’in dünyaca ünlü muhabiri Alex Crawford, Sağlık Bakanlığı’nın filyasyon ekipleriyle birlikte İstanbul’da temaslı taramasına katıldı. Sonrasında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında tanı testlerinin nasıl çalışıldığını görüntüleyen Sky News ekibi, 45 günde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde ilaç ve plazma tedavisini inceledi.

DHA
Dünyayı kasıp kavuran, Avrupa'yı yıkıp geçen koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor.

"SALGINLA MÜCADELE EDEN PERSONELE KAHRAMAN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Sky News’in yayınladığı haberde şu ifadelere yer verildi:

  • “Türkiye, erkenden çok sıkı tedbirler uyguladı. Ramazan döneminde bile sokaklar bomboştu. Mart ayının ortasında, ilk vakadan birkaç gün sonra okullar kapatıldı ve öğrenciler evlerine gönderildi. Birçok hastanede COVID servisi kuruldu. Türkiye, salgının merkez üssü olan İstanbul’da özellikle koronavirüs hastaları ile ilgilenilecek olan iki yeni hastane inşa etti. İkisi de rekor bir sürede, 45 gün içerisinde tamamlandı. İki hastane de oldukça donanımlı.

Dünya, Türkiye’nin korona başarısını konuşuyor
KORONAVİRÜS
Dünya, Türkiye’nin korona başarısını konuşuyor

Anadolu yakasındaki Dr. Feriha Öz Hastanesi’nde 400’ü yoğun bakım olmak üzere bin oda bulunuyor. Ülke, geçen ay içerisinde iyileşen hasta sayısının enfeksiyon sayısından yüksek olmasını bu agresif ve erken tedaviye bağlıyor. Bu hastane açılalı daha yalnızca 1 ay oldu ama ölüm oranı yalnızca yüzde 1. Türkiye’de her gün binlerce PCR testinin yapıldığı birçok laboratuvar bulunuyor. Ülkede pandemi başladığından beri 5 milyon test yapıldı. Salgınla mücadele eden personele de kahraman gözüyle bakılıyor.”

DHA
İngiltere’nin önde gelen televizyon kanallarından Sky News, Türkiye’nin koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi ekrana taşıdı.

BİRÇOK HASTANEDE COVİD SERVİSİ KURULDU

Birçok hastanede Covid servisi kurulduğu ifade edilen haberde, “Bu hastanede bebekler için bir koronavirüs yoğun bakımı oluşturuldu. Yoğun bakımda koronavirüs hastası bir anne, yeni doğum yaptı. Bebek, daha bir saatlik olsa da COVID şüphesi taşıyor. Muayene odasına götürülüyor ve tartılıyor.

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Başarılı mücadele dünyanın dilinde, övgü dolu sözler geldi
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Nefes almakta zorluk yaşaması, herkesi telaşlandırıyor. Nefes almasına yardımcı olacak bir kuvöz içerisinde başka bir kattaki koronavirüs yoğun bakımına götürülüyor. Bu hastanede koronavirüs hastası annelerin doğurduğu hiçbir bebek, rahimde enfeksiyon kapmadı. Ama bu bebek, yine de test ediliyor ve 48 saat sonra bir test daha yapılacak” denildi.

DHA
Türkiye’deki test sayısının 5 milyona yaklaştığı vurgulanırken, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE’DE İKİ HASTANE REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

Sky News’te yer alan haberde, Türkiye’nin koronavirüs salgını için iki hastane inşa ettiği ve bunu rekor sürede tamamladığı ifade edildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, salgının merkez üssü olan İstanbul’da özellikle koronavirüs hastaları ile ilgilenilecek olan iki yeni hastane inşa etti. İkisi de rekor bir sürede, 45 gün içerisinde tamamlandı. İki hastane de oldukça donanımlı. Anadolu yakasındaki Dr. Feriha Öz Hastanesi’nde 400’ü yoğun bakım olmak üzere 1000 oda bulunuyor. Hastaların akciğerlerine bakmak için bilgisayarlı tomografiden sıklıkla yararlanılıyor. Bu şekilde COVID lezyonları kolaylıkla tespit edilebiliyor.”

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İngiliz kanalından Türkiyeye övgü

İngiliz kanalından Türkiye'ye övgü

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