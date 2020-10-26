FAO’dan Türkiye’ye Kovid-19 övgüsü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt-Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu, Kovid-19’un tarım ve gıda sektörü ile kırsal alandaki etkilerine ilişkin “Türkiye, iyi bir Kovid yönetimi yaptı. Kovid-19’un zorluklarına karşı gerekli tedbirleri zamanında aldı” dedi. Türk ve Suriyeli çiftçilerin katıldığı Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi’nde Orta Asya uygulamasını model aldıklarını belirterek, “Döndüğünde de bu işi yapacağını söyleyenleri programımıza kabul ediyoruz” dedi. FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi açılışı için gittiği İzmir’de Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

SÜRECİ İYİ YÖNETTİ

FAO olarak pandeminin tarım ve gıda sektörü ile kırsal alandaki etkilerine ilişkin tespit ve değerlendirmelerini tamamladıklarını, önümüzdeki süreçte kamuoyuna açıklayacaklarını belirten Gutu, “Türkiye, iyi bir kovid yönetimi yaptı. Kovid-19’un zorluklarına karşı gerekli tedbirleri zamanında aldı. Mevsimlik tarım işçilerine yönelik erken kararlar alarak tarımı destekledi, gıda marketçileriyle toplantılar yapılarak marketlerde rafların boşalmamasını sağladı. Pandemi sürecinde belki AVM’ler kapalıydı ama gıda marketleri açıktı” diye konuştu.

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TÜRKİYE KALBİNİ AÇTI

Gutu, Suriye’den Türkiye’ye mülteci akınının başladığı ilk yıllarda kırsaldaki durumları izlediklerini, Suriyelilerin mevsimlik tarım işçileri olarak çalışmaya başlaması ardından da Türkiye’nin mevsimlik tarım işçilerine yönelik sorunlarını çözmek, kalifiye eleman açığını doldurmak, Türk ve Suriyelilerin uyumunu sağlamak, teknoloji transferi sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını kaydetti. Türkiye dışında başka ülkelere de Suriye’den mülteci gittiğini anımsatan Gutu, “Biz Türkiye’ye yönelik mülteci göçünden bahsederken, 4 milyondan bahsediyoruz. Ürdün ve Lübnan’da da göç sorunu var ama bu kadar baskı hissetmediler. Mültecilerin Türkiye’de karşılanması da farklıydı. Türkiye, Suriyeli mültecilere kalbini açtı” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise Suriyeli mültecilere yönelik yürüttükleri proje hakkında bilgi verdi. Türk çiftçilerin ve Suriyelilerin eşit oranda yararlandırıldığı proje kapsamında tarımsal eğitim, kültürel uyum, iş sağlığı eğitimi yanı sıra Suriyeli mültecilere yönelik beslenme eğitimi, Türkçe eğitimi gibi konularda eğitim verildiğini anlatan Selışık, “Bu eğitimleri, özel sektör ile iş birliği yaparak sahada veriyoruz. Kursiyerlere, mevsimlik tarım işçilerine ödenen ücretlere yakın bir teşvik veriyoruz, öğle yemeği ve ulaşım masraflarını karşılıyoruz. Sahadaki başarıyı görünce daha da genişletmek istedik. Cumhurbaşkanlığı, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusundaki çabalarımızı çok ciddi bir şekilde desteklediler. AB’den fon sağlanması sürecinde Cumhurbaşkanlığı büyük destek verdi” diye konuştu.