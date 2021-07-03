Koronavirüs Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu arttı
TÜRKİYE

Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, yaz tatilini memleketlerinde veya tatil lokasyonlarında geçirmek için yollara akın etti.

Haber Merkezi İHA
Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı
43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi sona erdi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, yollara akın etti.

İHA

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 19.00 itibari ile oluşan yoğunluk, gece saatlerine kadar sürdü.

İHA

Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafikteki araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

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