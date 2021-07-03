Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi sona erdi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, yollara akın etti.

İHA

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 19.00 itibari ile oluşan yoğunluk, gece saatlerine kadar sürdü.

İHA

Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafikteki araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

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