Gündem Kısıtlama kalktı İstanbulda trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL

Kısıtlama kalktı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına gelirken metrobüslerde ise yoğunluk yaşandı. Duraklarda yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haberleri: Erken saatlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı.

Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu.

Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

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