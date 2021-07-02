Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, adım atacak yer kalmadı: Bodrum nüfusu bir milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme sürecinde seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların çalışma saatlerinin normale döndüğünün açıklamasının ardından Bodrum turist akınına uğradı.
Pandemi sürecinde başlayan nüfus artışı nedeniyle ilçe nüfusu 700 bini aşmıştı. Yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte Bodrum’un nüfusu 1 milyona yaklaştı.
Trafik kitlendi 1 Temmuzda araçlarıyla yola çıkan yerli turistlerinde Bodruma ulaşmasıyla birlikte İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 4 kilometrelik yolu 1 saatte geçe bilen vatandaşlar çileden çıktı.
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, 1 Temmuz itibariyle akın akın turistlerin Bodrum’a geldiğini ifade ederek, “Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum’a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor. Adım adım ilerleniyoruz trafikte bunun için Bodrum’a gelecek olan yerli turistler özellikle havayollarını ya da otobüsleri kullansınlar. Stresten kaçan turistler trafikte büyük bir stres yaşıyor. Yetkililer bir an önce umarım buna bir çözüm bulur. 1 Temmuz’dan itibaren ise trafik iyice yoğunlaştı, sahiller doldu oteller dolmaya başladı” dedi.
25 yıllık turizmci Geylani Dursunoğlu ise otel doluluklarının yavaş yavaş arttığını ifade ederek, “Bodrum’da ciddi bir yoğunluk oluştu. Hem iç pazar, hem dış pazar 1 Temmuz itibariyle yoğunluk oldukça arttı.
" dedi. Rezervasyonlar oldukça hızlı gelmeye başladı. Şimdiden bayram hazırlıklarına başladı. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz
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Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacun 10 TL’ye satılırken, Bodrum ve Antalya gibi tatil yerlerinde bu fiyat 150-200 TL kadar çıkıyor. Tatil sezonunun da açılmasıyla birlikte turistlerin yoğunluk oluşturduğu Bodrum, Antalya gibi tatil beldelerindeki yeme-içme fiyatlarındaki artış tepkilere yol açıyor. Gaziantepli lahmacun ustaları lahmacunun fiyatının tatil beldelerinde abartıldığını belirtiyor.
Yarım metrenin üzerinde lahmacunu 10 TL’ye veriyoruz <br> <br> 30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci yarım metre lahmacunu 10 TL’ye verdiklerini belirterek, Bodrum ve Antalya’da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Burası Gaziantep gastronominin baş şehridir. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL’ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz dedi.
Antalya’daki, Bodrum’daki fiyatlar abartılı <br>< br> Antalya ve Bodrum’daki fiyatların abartılı olduğunu ifade eden Şebci, Antalya’daki, Bodrum’daki turistlere uygulanan fiyatların abartılı olduğunu düşünüyoruz. Yani insanoğlu hakkından fazlasını almamalıdır. Daha kanaatkar olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ama kazancın helal olması ve hakkaniyetli olmasından yanayız...
Yaklaşık aynı maliyetlerde çalışmamıza rağmen bizim 5 katımıza 10 katımıza satıyorlar. Biz bu kazançların makul kazançlar olmadığını ve turizme zarar vereceğini düşünüyoruz. Bütün meslekteki arkadaşlarımızı helal kazanmaya, orantılı kar marjlarıyla çalışmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu.
En lezzetli lahmacunun sırrı <br> <br> Lahmacun ustası Mehmet Şebci, “En iyi lahmacun sadece bir ürünle sınırlandırılmaz. Bir zincirin halkaları gibidir. Doğru et, sebze, orantı, hamur, iyi pişirme ve hızlı sunum. Gevrek lahmacun ince olması önemlidir. Yani birçok faktör var. Bir zincirin 10 halkası var ve 10 halkasının da doğru halka olması gerekiyor. Bunları bir araya getirirseniz doğru ürünü yakalarsınız. Gerçek lahmacun koyun kaburgasıyla, döş dediğimizden kaburga etiyle yapılır...
En lezzetli kıyma erkek koyun etinin kaburgasından çıkar. Bunu kullanırsınız. Doğru sebzelerle birkaç çeşit biberi, acı, tatlı, kırmızı ve yeşil biberi harmanladığınızda ve Antep lahmacununa sarımsak koyduğunuzda, fırında ince pişirip tabanının güzelce taş fırında pişirdiğinizde 10 üstünden 10 lahmacun elde edersiniz. Doğru malzeme doğru işçilik. Biz bütün meslekteki arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz diye konuştu.
Lahmacun Bodrum'da 200 TL: Yarım metresi Gaziantep'te 10 TL
Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde 150-200 TL gibi fahiş fiyatla satılan lahmacun, gastronomi şehri Gaziantep'te ise 10 TL'ye satılıyor. Fahiş fiyatlara tepki gösteren Gaziantepli lahmacun ustaları turizm beldelerinde satılan lahmacun fiyatlarının abartılı olduğunu söylüyor.
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Bodrum’da lüks eğlence sınır tanımamaya başladı. Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyu fiyatları diğer işletmeleri solladı. Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile bin TL arasında değişiyor.
Özellikle ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan locaların fiyatı ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.
10 bin liralık localar Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan otelin içerisinde bulunan Miya Beach giriş ücreti 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira bedel öderken sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 lira dan başlıyor. Çim üzerinde olan loca fiyatlarının ise 5 bin lira olduğu öğrenildi.
Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor. 10 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen localar en fazla 6 kişi ile sınırlı oluyor.
Misafirlerimiz ödedikleri bedelden memnun <br> <br> Locaları 10 bin liradan satılan otelin işletme müdürü Yusuf Erbaş Bodrum’da her kesime hitap eden fiyatlar olduğunu ifade ederek, “Burası Yalıkavak Tilkicik koyu. Burada plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL’dir. 500 lirya içeri giren bir misafirimize bu bedelin tamamını kullanıyor. Misafirimize şenzlogunu, havlusunu ve şemsiyesini veriyoruz ve yiyecek içecek olarak kullanıyor bu bedeli. 3 ayrı kategoride localar veriyoruz. 1 tanesi deniz üzerinde iskelenin ucunda olan loca 10 bin lira, Kıyı şeridinde olan localarımız var deniz içerisinde ama kıyıda bulunan bunların bedeli ise 7 bin 500 liradır...
Birde karada çimin üzerinde olan localar var onlarda 5 bin liradır. 10 bin liralık bir locayı maksimum 5 kişi kullana biliyor. Biz loca kirası olarak almıyoruz verdiği bedel kadar tüketim yaptırıyoruz. Yiyecek içecek olarak verdiği bedel kadar kullanabiliyor. 5 kişi geldiğinde 3 bin liraya şezlong kullanmaktansa bizim özel bir yerimiz olsun denizin üzerinde rahatça takılıp dinlenip denize gire bileceğimiz bir yerimiz olsun derlerse o kadarlık tüketimi göze alıp locayı kullanabiliyorlar. Bazı misafirlerimiz tepki gösterebiliyor ama lokasyona baktıkları zaman aldıkları hizmeti gördüklerinde makul seviyede görüyorlar...
Bodrum’un başka bölgelerinde fiyatlar tamamen değişebilir bu tamamen işletme giderleri, kira giderleri operasyon giderleri her bölgeye göre değişiyor. Başka bölgedeki bir işletmenin maliyetiyle Tilkicik koyundaki bir işletmenin maliyeti bir değil. Bizde isterdik daha uygun olmasını ama giderler ön plana çıktığı zaman maalesef bunu gerektiriyor. Biz burada lüksü yaşatıyoruz. Burası Bodrum’un en gözde ve en temiz plajı seçilen bir bölge. Bunun için Bodrum’da her lokasyonun kendi fiyatı var. Bodrum’da 300 liraya da loca bula bilirsiniz, 10 bin lira ve daha üst fiyatlara da loca bula bilirsiniz” dedi.
Cem Özer’in beach loca fiyatı 3 bin 500 lira <br>< br> İşletmeci Cem Özer ise Beach giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası olarak 50 ila 150 lira arası bedel alıyor. Ünlü oyuncu beach’de bulunan locaları ise 3 bin 500 liradan kiraya veriyor.
Ünlü oyuncu Cem Özer beach girişinde ücret talep etmediğini belirterek, “Biz bu yıl localarımız 3 bin 500 lira diye belirledik. Denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olacak. 3 bin 500 liraya 4 kişi ila 6 kişiye hizmet vereceğiz. 3 bin 500 ödedikten sonra o bedel kadar yeme, içme hizmeti veriyoruz. Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. Bizde şezlong fiyatları kısım kısım değişiyor. En öndeki Şezlong fiyatları 150 lira, hem arkasındaki Şezlong fiyatı 100 lira ama bana pahalı geldi diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatımız da 50 lira. Bodrum’da 10 bin liralık localar varmış isterse 20 bin liraya satsın işletmeci ben işletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım memnun mu diye sormak lazım” dedi.
Göltürkbükü fiyatları tavan yaptı <br>< br> Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü’de 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı. Türkbükü’deki loca giriş ücretleri ise en az 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor.
Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı
Bodrum'da yaz sezonuna girilmesiyle birlikte fiyatlar da tavan yaptı. Beach'lerde denize girmenin bedeli 10 bin liraya kadar çıktı.