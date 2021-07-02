Koronavirüs Tam kapasite normalleşme
TÜRKİYE

Tam kapasite normalleşme

Koronavirüsle hayatımıza giren 1,5 yıllık kısıtlamalar sona erdi. Kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başlarken şehir içi ve şehirler arası ulaşımda da kişi sayısı sınırlaması kalktı. Trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. Nikah ve düğünlerde katılımcı sınırlaması kalkınca rezervasyonlarda hareketlilik başladı. Uzmanlar, tedbiri elden bırakmama konusunda uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tam kapasite normalleşme
Koronavirüse karşı hayatımıza giren 1.5 yıllık kısıtlamaların sona ermesiyle sosyal yaşam normale döndü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 1,5 yıllık kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte hayat normale döndü. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erdi. Normalleşmenin ilk gününde toplu taşımada ve trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. Kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları ve mangal yerleri faaliyete geçti.

KAFEDE DİJİTAL MENÜ

  • İş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Uzun süre sonra ilk kez tam kapasite çalışmaya başlayan işletmeciler yeni karardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Ümraniye’de bulunan bir restoranda, girişte müşterilerin HES kodlarına bakıldıktan sonra ateşleri ölçülerek içeri alındı. Menü dijital hale getirilerek, temasın ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Nikah ve düğün organizasyonlarındaki katılımcı sayısı kısıtlamasının kalkması rezervasyonlara olumlu yansıdı. Sarıyer’de düğün ve davet mekanı işletmecisi Mustafa Kara, hareketli günler geçirdiklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF), yeni sezonda müsabakalara seyirci alınması konusunda detayları açıkladı. Buna göre profesyonel maçlarda stat kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci tribünlerde bulunabilecek. Localara ise tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi.

Taş ve kağıt oyunları yasağının sona ermesiyle kahvehane ve kıraat hanelerde hareketlilik başladı. İzmir’de sabah saatlerinde kahveye giden Mehmet Atilla, “Burada dostluklar, arkadaşlıklar pekişiyor. Psikolojik olarak rahatlıyoruz. Oyun bahane, muhabbet önemli olan.” dedi.
Taş ve kağıt oyunları yasağının sona ermesiyle kahvehane ve kıraat hanelerde hareketlilik başladı. İzmir’de sabah saatlerinde kahveye giden Mehmet Atilla, “Burada dostluklar, arkadaşlıklar pekişiyor. Psikolojik olarak rahatlıyoruz. Oyun bahane, muhabbet önemli olan.” dedi.

TEDBİRDEN TAVİZ YOK

  • Yüzme havuzları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başladı. Açık yüzme havuzları, 1 Haziran’daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Bununla birlikte dün de kapalı yüzme havuzları hizmet vermeye başladı. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz “Normalleşme sürecinde bireysel güvenlik çemberimizden taviz vermememiz gerekiyor” dedi.
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Tam kapasite normalleşme

Tam kapasite normalleşme

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