Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Zonguldakta bir kişi cenazede 6 kişiye virüs bulaştırdı Köyde denetimler arttı
ZONGULDAK TÜRKİYE

Zonguldak'ta bir kişi cenazede 6 kişiye virüs bulaştırdı: Köyde denetimler arttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin aldığı önlem sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekiplerince köyün giriş çıkışında denetim yapıldı.
Jandarma ekiplerince köyün giriş çıkışında denetim yapıldı.

Ramazanoğlu köyünde yaşayan Kemal Engin (98), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu 10 gün önce yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan cenazeye katılmak için köye gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, filyasyon çalışması yaparak vakanın cenazede kimlerle temas ettiğini tespit etti.

Kemal Engin'in oğlu ve gelinin de aralarında bulunduğu 6 kişide koronavirüs tespit edildi. 6 kişi, Bartın ve Çaycuma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.

DHA

1 cenaze 15 vaka: Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı
KORONAVİRÜS
1 cenaze 15 vaka: Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı

Çaycuma Kaymakamlığı, 200 kişinin yaşadığı Boduklar Mahallesi'nde tedbirleri arttırdı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Özellikle filyasyon çalışması sonucu aileyle temas ettikleri tespit edilen 10 evde yaşayan vatandaşlar için ayrıca önlemler alındı. Herhangi hastalık belirtisi olmamasına rağmen vatandaşların evlerinden çıkmayarak 14 gün kuralına uyması istendi.

Jandarma ekipleri, köy içinde anonslarla mahalleliyi tedbirlere uyulması konusunda uyardı. Tedbirlerin 14 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Cenaze için Erzurum'a gelip 43 kişiye koronavirüs bulaştırdılar
GÜNDEM
Cenaze için Erzurum'a gelip 43 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

6 kişi tedavi altında

Ramazanoğlu köyü Muhtarı İhsan Yerli, Boduklar Mahallesi'nde halkın ihtiyaçlarının muhtarlık ve vefa grubuyla karşıladıklarını ifade ederek, "Bu vakadan dolayı bu kısmı karantina tedbirleri uygulandı. Burada temas eden 9 ailede karantina tedbirleri uygulanıyor. Şu anda mahallemiz karantina altında diyebiliriz. Burada 200 kişi yaşıyor. Vatandaşın tüm ihtiyaçlarını jandarma ve ekipler ile birlikte görüyoruz. Tam olarak bilmiyoruz nereden geldiğini. Cenaze sahiplerinin yakınlarında görüldü ama cenaze dersek yanlış olabilir. 6 kişi tedavi altında şu anda. Bunlarla temas eden Bartın ilinden Çiftlik köyünden de var pozitif olan. Hepsi tedavi altında" dedi.

Cenazede 6 kişiye virüs bulaştırdı: Köyde denetimler arttı
FOTOĞRAF 7
Title
Ramazanoğlu köyünde yaşayan Kemal Engin (98), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu 10 gün önce yaşamını yitirdi. İstanbul'dan cenazeye katılmak için köye gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi.
Title
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, filyasyon çalışması yaparak vakanın cenazede kimlerle temas ettiğini tespit etti.
Title
Kemal Engin'in oğlu ve gelinin de aralarında bulunduğu 6 kişide koronavirüs tespit edildi. 6 kişi, Bartın ve Çaycuma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.
Title
Çaycuma Kaymakamlığı, 200 kişinin yaşadığı Boduklar Mahallesi'nde tedbirleri arttırdı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Özellikle filyasyon çalışması sonucu aileyle temas ettikleri tespit edilen 10 evde yaşayan vatandaşlar için ayrıca önlemler alındı. Herhangi hastalık belirtisi olmamasına rağmen vatandaşların evlerinden çıkmayarak 14 gün kuralına uyması istendi.
Title
Jandarma ekipleri, köy içinde anonslarla mahalleliyi tedbirlere uyulması konusunda uyardı. Tedbirlerin 14 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
Title
Ramazanoğlu Köyü Muhtarı İhsan Yerli, Boduklar Mahallesi'nde halkın ihtiyaçlarının muhtarlık ve vefa grubuyla karşıladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
Title
Bu vakadan dolayı bu kısmı karantina tedbirleri uygulandı. Burada temas eden 9 ailede karantina tedbirleri uygulanıyor. Şu anda mahallemiz karantina altında diyebiliriz. Burada 200 kişi yaşıyor. Vatandaşın tüm ihtiyaçlarını jandarma ve ekipler ile birlikte görüyoruz. Tam olarak bilmiyoruz nereden geldiğini. Cenaze sahiplerinin yakınlarında görüldü ama cenaze dersek yanlış olabilir. 6 kişi tedavi altında şu anda. Bunlarla temas eden Bartın ilinden Çiftlik köyünden de var pozitif olan. Hepsi tedavi altında.
Cenazede 6 kişiye virüs bulaştırdı: Köyde denetimler arttı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin aldığı önlem sürüyor.


Abone Ol Google News
Bakan Koca daha dün uyardı

Bakan Koca daha dün uyardı

Mağazaların kepenk açtığı İstiklal bugün de yoğun.
FETÖcü trollden olay itiraflar

FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

​Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin paylaşımlarını...
Türklerin altın gibi bir kalbi var

Türklerin altın gibi bir kalbi var

​İstanbul'da yaşayan Fransız, maske anısını böyle anlattı...
Skandal yazı <br>için suç duyurusu

Skandal yazı
için suç duyurusu

​Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içeren yazı için harekete geçti.
Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​TFF Başkanı, merakla beklenen tarihi açıkladı.
Varank <br>müjdeyi verdi

Varank
müjdeyi verdi

27 bin yeni istihdam, 18 milyar liralık yatırım.

Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Malatya'da hasta bir kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Kayıp<br>büyük olmuştu

Kayıp
büyük olmuştu

TL'den dolara geçmek isteyenlere 2018 hatırlatması.

Üç ay<br>kira ödenmesin!

Üç ay
kira ödenmesin!

​11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için dikkat çeken çağrı.
Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

CNN'in Türkiye haberine yorum yağdı.
Darbe üstüne darbe

Darbe üstüne darbe

Operasyonlarda ​3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Müebbet ve 25 yıl!

Müebbet ve 25 yıl!

​Aydos Ormanı'nı yakarken böyle görüntülenmişti.
128 ülke <br>Türkiye'ye başvurdu

128 ülke
Türkiye'ye başvurdu

Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

Halkı canından bezdiren fahiş rakamlar EPDK'yı harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.