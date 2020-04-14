Koronavirüs 1 cenaze 15 vaka Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı
TÜRKİYE

1 cenaze 15 vaka: Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı

İzmir’de yaşayan kanser hastası Melahat Kılıç vefat edince cenazesi memleketi Mardin’in Eymirli köyünde defnedildi. Çadır yasak olduğu için aile taziyeleri evde kabul etti. Sosyal mesafe ve izolasyona uyulmadığı için cenazeye katılan 15 kişiye virüs bulaştı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Eymirli Köyü, 10 Nisan’da karantinaya alındı.
Eymirli Köyü, 10 Nisan’da karantinaya alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan bir olay, koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. İzmir’de yaşayan kanser hastası Melahat Kılıç hayatını kaybettikten sonra defnedilmek üzere memleketi Kızıltepe’ye bağlı Eymirli Köyü’ne getirildi. Yaklaşık 2 bin nüfuslu köyde, cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı. Olayın ardından Eymirli Köyü karantinaya alındı.

EVE BAŞSAĞLIĞINA GİDİLDİ

Feyat Sincaroğlu

Eymirli Köyü Muhtarı Feyat Sincaroğlu, “İzmir’de yaşayan amcamızın oğlunun eşi Melahat Kılıç 8 ay önce kansere yakalanmıştı. Kemoterapi gören Melahat Hanım vefat etti. Ailesi cenazeyi defnetmek için köye getirdi. Cenazede bir araya gelindi. Taziye çadırları yasak olduğu için aile içerisinde eve başsağlığına gidildi. Çevre illerden sadece telefon açıldı. Kimden kaynaklandığını bilmiyoruz” dedi.

MUHTAR DA VİRÜSÜ KAPTI

Cenaze sahiplerinin akrabası olan Sincaroğlu da, koronavirüse yakalananlar arasında yer aldı. Vakaların gribe benzediği için ciddiye alınmadığını belirten Sincaroğlu, şunları anlattı: “1 haftayı evde geçirdim. Durumu ciddiye almadım. Ağrı ilk önce belimden başladı. Daha sonra tat alamamaya başladım. Boğazlarımda kuruluk vardı ve ne kadar su içsem de damağım ıslanmadı. Ağrı mideme indi. Ardından başımda başlayan ağrı dayanılmaz hale geldi.”

ERKEN TANI KURTARDI

Kardeşlerim hemen ambulans çağırdı. Tahlillerim pozitif çıktı. Hastanede 6 gün kaldım. Önceki gün taburcu edildim. Şu an iyiyim sadece halsizlik var. Hastanede çok güzel ilgilendiler. Kardeşlerim benden önce hastaneye giderek test yaptırmışlardı. Onların da testi pozitif çıktı. Erken tanı konduğu için tedavileri daha kısa sürdü.”

VİRÜS İZMİR’DEN GELDİ

  • Köyde daha önce virüs vakasına rastlanmadığını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, “İzmir’den gelen cenaze sahiplerinin, oradan aldıkları virüsü cenazeye katılan ve taziyede bulunan kişilere bulaştırdığı düşünülüyor. Aynı aileden 15 kişide koronavirüs çıktı. Köyde koronavirüs çıkmasıyla birlikte bölge karantinaya alındı” dedi.

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