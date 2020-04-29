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Gündem Cenaze için Erzuruma gelip 43 kişiye koronavirüs bulaştırdılar
ERZURUM

Cenaze için Erzurum'a gelip 43 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

Erzurum Valisi Okay Memiş, "İstanbul, Diyarbakır ve Muş'tan, Erzurum’a bir cenazeye katılmak üzere gelen vatandaşlarımız tam 43 kişiye birden virüsü bulaştırdı. Tedbirlerden bunalan sıkılan insanlarımız var ama tedbirler önemli ve tedbirlere uymalıyız" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Valilik Toplantı Salonu'ndaki Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memiş, Erzurum'da pandemi sürecinin çok iyi geçtiğini aktardı.

Memiş, alınan tedbirlere rağmen Tekman ilçesine cenaze için şehir dışından gelenlerin Kovid-19 temaslı olması nedeniyle buradaki 43 kişiye virüs bulaştırdığını söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş

Mahalleler karantinaya alındı

Yapılan testlerde 43 kişinin test sonuçlarını pozitif çıkmasının ardından, ilçedeki Karlıca ve Gökoğlan Mahallelerinin karantinaya alındığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

  • "İstanbul, Diyarbakır ve Muş'tan, Erzurum’da bir cenazeye katılmak üzere gelen vatandaşlarımız tam 43 kişiye birden virüsü bulaştırdı. Tedbirlerden bunalan sıkılan insanlarımız var ama tedbirler önemli ve tedbirlere uymalıyız. Kaçak evrak düzenleyenler de oldu onları da tespit ettik bu süreçte. Şimdi böylesine tedbirler alırken bir de 43 vatandaşımızda birden artış oldu. Şimdi diğer ilçelere baktığımızda karantina alınan köylerimiz var ve bu tedbirler çok önemli, vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor."

Türkiye'nin il il, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritası
FOTOĞRAF 54
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İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası.
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İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası.
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İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kocaeli koronavirüs yoğunluk haritası.
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İzmit, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Yalova, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Orhangazi, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Gemlik, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Bursa, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Balıkesir, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Çanakkale, koronavirüs yoğunluk haritası.
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İzmir, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Akhisar, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Denizli, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Uşak, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Eskişehir, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Denizli, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Fethiye, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Burdur, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Isparta, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Afyonkarahisar, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ankara, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Zonguldak, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Düzce, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kastamonu, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Çankırı, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Samsun, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Amasya, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kayseri, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Niğde, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Aksaray, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Adana, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Mersin, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Osmaniye, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Antakya, koronavirüs yoğunluk haritası.
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İskenderun, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kahramanmaraş, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Gaziantep, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Adıyaman, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Malatya, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Mardin, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Batman, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Siirt, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ağrı, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kars, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Rize, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Trabzon, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Giresun, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ordu, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Tokat, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sivas, koronavirüs yoğunluk haritası.
Türkiye'nin il il, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye'nin il il koronavirüs haritası yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Hayat Eve Sığar uygulaması ile sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunlukları da görülebiliyor. İşte başta İstanbul olmak üzere birçok ilin koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

Kent merkezinde salgını kontrol altına aldık

Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Günde yaklaşık 200 ile 300 test yapıyoruz ve bu testlerde şehir merkezinde bir veya 2 bazen de hiç vakaya rastlanmıyor. Salgını il merkezinde tamamıyla kontrol altına almış olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat bu süreçte rastlanan 43 yeni vaka rehavete kapıldığımız için ortaya çıkmadı.

Bu sonuç cenaze için şehir dışından gelenler vasıtasıyla ortaya çıktı. Biz gerekli tedbiri de alıyoruz. Şu ana kadar ilimizde 7 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bu vatandaşlarımızda aynı zamanda yüksek tansiyon börek yetmezliği gibi rahatsızlıklar vardı. 9 vatandaşımız yoğun bakımda, 4 hasta entübe durumunda. 163 hastayı taburcu ettik. Hekimlerimiz evlerine gitmiyor ve canla başla çalışıyor."

Memiş, ayrıca kent merkezinde ekonomik yönden vatandaşlara katkı sağlandığını, FAZ1, FAZ2 ve FAZ3 gibi desteklerle 60 bin kişiye 60 milyon lira ödeme yapmayı planladıklarını kaydetti.

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