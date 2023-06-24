Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci, on ikinci gecelerinde kurban olma şartlarını ve sebeplerini taşıyan, ibadet ve Allâh’a yakınlık niyeti ile kesilen deve, manda, sığır, koyun ve keçi gibi beş nevi hayvana kurban denir. Bu önemli ibadeti yerine getirirken bazı müstehaplar vardır. Peki, kurbanın müstehabları nelerdir? İşte sorunun cevabı.

KURBANIN MÜSTEHABLARI NELERDİR? KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

• Kurban edilecek hayvanı, kurban günlerinden evvel alıp beslemek.

• Kesileceği yere incitmeden götürmek.

• Kesebiliyorsa kendisi kesmek.

• Kesemiyorsa ehil bir kimseye vekâlet verip, kesilirken hazır bulunmak. Peygamberimiz (s.a.v.) ciğerpâresine buyurdular ki: “Ey Fâtıma! Kalk ve kurbanının kesilmesine şahit ol. Zira kanından ilk damlası yere düştüğünde, işlediğin her bir günahın, af ve mağfiret olunur. Ve sen ‘İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l-âlemine lâ şerîke leh.’ duasını oku.”

• Bıçağın büyük ve keskin olması.

• Kurbanın, iki şah damarı ile yemek ve nefes borusunu kesmek.

• Hayvanın canı çıkmadan derisini yüzmemek.

• Kurbanı keserken, kurbanın âzâları (organları) ve parçaları mukabilinde kendi vücudunun ve bütün âzâlarının Cehennem’den âzât olmasına niyet etmek.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban kesmeye şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi! Şu vücudum sana karşı o kadar hata ve isyan etti ki affedilebilmem için bu vücudu sana kurban etmem lâzım. Fakat sen, insan kurban etmeyi haram kıldığından, vücuduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle.”

Besmele-i şerîfe ile; “İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn” ve

“Allâhümme hâzâ minke ve leke. Allâhümme inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l-âlemîn, lâ şerîke leh, ve bizâlike ümirtü ve ene evvelü’l-müslimîn” dualarını okuduktan sonra;

“Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd, Bismillâhi Allâhü ekber.” deyip hemen kesilir.

Kurbanın;

1) Nefes borusu,

2) Yemek borusu,

3 - 4) İki şah damarı, kesilir.

Bu dördünü kesmek sünnettir. Bunlardan en az üçünü kesse helâl olur.

Canı çıkıncaya kadar rahat nefes alabilmesi için nefes borusunun sıkışmaması ve içeri kaçmaması sağlanır.

Deveyi gerdanından; koyun, keçi ve sığırı, çene ile göğüs arasından (boğazından) kesmek sünnettir.

Deve, ayakta kesilir.

Eğer hayvan kaçarsa veya insana hücum ederse yahut kuyuya düşüp de boynundan kesmek mümkün olmazsa, kesilmesi niyetiyle “Bismillâhi Allâhü ekber” diyerek, bir bıçakla veya kesici bir şeyle (herhangi bir yerinden) yaralamak sûretiyle öldürülse helâl olur.







