Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci, on ikinci gecelerinde kurban olma şartlarını ve sebeplerini taşıyan, ibadet ve Allâh’a yakınlık niyeti ile kesilen deve, manda, sığır, koyun ve keçi gibi beş nevi hayvana kurban denir. Bu önemli ibadeti yerine getirirken bazı müstehaplar vardır. Peki, kurbanın müstehabları nelerdir? İşte sorunun cevabı.