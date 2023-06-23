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Kurban nasıl kesilir, nasıl niyet edilir?

‘Kurban nasıl kesilir?’ sorusu 2023 Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar bu konuda hem bilinçlenmek hem de uygulama kısmında sünnetlere uymak için araştırmalarda bulunuyor. Peki kurban nasıl kesilir, nasıl niyet edilir? Kurban keserken nelere dikkat etmek gerekir? İşte soruların yanıtları.

16:03 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kurban nasıl kesilir, nasıl niyet edilir? Kurban keserken nelere dikkat etmek gerekir?

Kurban nasıl kesilir, nasıl niyet edilir? Kurban keserken nelere dikkat etmek gerekir?

2023 Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam aleminde fazileti ve önemi büyük olan bugünde kurban kesme ibadetini yerine getirecek Müslüman vatandaşlar bu konuda merak ettiği soruları araştırıyor. Bu sorulardan bazı ise ‘kurban nasıl kesilir ve kurban keserken nasıl niyet edilir?’. İşte detaylar.

KURBAN NASIL KESİLİR, NASIL NİYET EDİLİR? KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kurban kesmeye şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi! Şu vücudum sana karşı o kadar hata ve isyan etti ki affedilebilmem için bu vücudu sana kurban etmem lâzım. Fakat sen, insan kurban etmeyi haram kıldığından, vücuduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle.”

Besmele-i şerîfe ile; “İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn” ve

“Allâhümme hâzâ minke ve leke. Allâhümme inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l-âlemîn, lâ şerîke leh, ve bizâlike ümirtü ve ene evvelü’l-müslimîn” dualarını okuduktan sonra;

“Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd, Bismillâhi Allâhü ekber.” deyip hemen kesilir.

Kurbanın;

1) Nefes borusu,

2) Yemek borusu,

3 - 4) İki şah damarı, kesilir.

Bu dördünü kesmek sünnettir. Bunlardan en az üçünü kesse helâl olur.

Canı çıkıncaya kadar rahat nefes alabilmesi için nefes borusunun sıkışmaması ve içeri kaçmaması sağlanır.

Deveyi gerdanından; koyun, keçi ve sığırı, çene ile göğüs arasından (boğazından) kesmek sünnettir.

Deve, ayakta kesilir.

Eğer hayvan kaçarsa veya insana hücum ederse yahut kuyuya düşüp de boynundan kesmek mümkün olmazsa, kesilmesi niyetiyle “Bismillâhi Allâhü ekber” diyerek, bir bıçakla veya kesici bir şeyle (herhangi bir yerinden) yaralamak sûretiyle öldürülse helâl olur.





#kurban bayramı
#kurban kesimi
#Diyanet işleri Başkanlığı
#niyet
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